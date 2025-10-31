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В Хорватии вернут обязательную военную службу

31 октября 2025 06:59
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Хорватия собирается вернуть обязательную военную службу. Спустя 17 лет после ее отмены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хорватии вернут обязательную военную службу-2

Правительство рассчитывает, что всеобщая воинская повинность поможет восполнить дефицит личного состава армии. Со следующего года мужчины должны пройти двухмесячную военную подготовку после достижения 18 лет. Женщины будут освобождены от военной подготовки, но смогут пройти ее добровольно. Вместе с тем, в Минобороны страны считают, что новобранцы будут плохо обучены использованию современного оружия и техники и вряд ли повысят боеспособность Вооруженных Сил. 

# Хорватия

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