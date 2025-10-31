Нюансы по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности обсудили в Верховном Cуде

Нюансы в рассмотрении уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы. Эту тему обсудили на заседании пленума Верховного С уда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представителям госорганов, а также региональных судов разъяснили отдельные новшества в законодательстве. В частности, если речь идет о совершении таких преступлений группой лиц или при наличии нескольких потерпевших. Кроме того, даны пояснения, как трактовать факт непристойной переписки – это умышленное действие или совершенное из хулиганских побуждений. В разных случаях предусмотрено отдельное наказание.

Сергей Кондратьев, заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Эти преступления имеют серьезные последствия. Я хотел бы начать с этого. Дело в том, что они затрагивают не только интимную скрытую сферу, но и воздействуют на еще не сформировавшееся нравственное воспитание несовершеннолетних. Действительно, мы можем констатировать, что в последнее время имеется некая тенденция к снижению общего количества этих преступлений, в том числе как совершенное несовершеннолетними, так и в отношении малолетних и несовершеннолетних лиц. Но вместе с тем такие деяния остаются, они имеют место быть и являются крайне актуальными, потому что затрагивают не только потерпевшую сторону как таковую, но и их родителей, близких.

Сроки лишения свободы за преступления с несовершеннолетними в Беларуси варьируются от восьми до 15 лет. В стране наблюдается снижение уровня таких правонарушений. Если в 2023 году было осуждено 522 человека, то за 9 месяцев 2025 года – 294.