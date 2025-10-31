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В Риге тарифы на воду вырастут на 14%

31 октября 2025 07:03
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Власти Латвии решили переложить расходы по содержанию обветшавших коммунальных систем на граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риге тарифы на воду вырастут на 14%-2

В Риге плата за воду с декабря вырастет на 14 %. Это решение продиктовано тем, что нынешние тарифы больше не покрывают расходы, необходимые для восстановления городской сети водоснабжения и канализации. Сейчас в городе 35 % канализационных и 30 % водопроводных труб изношены. В связи с этим ежегодно значительно увеличивается количество аварий. 

# Латвия

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