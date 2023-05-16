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«Сроки оптимальные, надо вложиться». Картофель в Беларуси посадили почти на 90% запланированных площадей

16 мая 2023 14:38
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Новости Беларуси. Аграрии страны завершают весенне-полевые работы. Главная задача – выполнить все в сроки – практически выполнена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, картофель высажен практически на 90 % от запланированных площадей.  

«Сроки оптимальные, надо вложиться». Картофель в Беларуси посадили почти на 90% запланированных площадей-1

В 2023 году аграрии северного региона страны вышли в поля позже обычного. Майские заморозки сдвинули работы на пять дней. Но на урожае это никак не отразится – уверяют специалисты. Тем более что сорта, которые выращивают в Беларуси, – отечественной селекции. При выведении ученые учитывали климатические условия и особенности каждого региона нашей страны.  

«Сроки оптимальные, надо вложиться». Картофель в Беларуси посадили почти на 90% запланированных площадей-4

Виктор Козлов, тракторист-машинист Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:  
Влага чтобы не ушла, сами видите, какая обстановка. Сроки оптимальные, надо вложиться.  

«Сроки оптимальные, надо вложиться». Картофель в Беларуси посадили почти на 90% запланированных площадей-7

Татьяна Демешкевич, главный специалист комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:  
Основные площади у нас сконцентрированы на территории Толочинского консервного завода, который уже в полном объеме выполнил задание и посадил 1 100 гектаров. Остальные организации области завершат посадку картофеля до 20 мая.  

Продолжается в Беларуси сев кукурузы и посадка овощей. На очереди – заготовка травяных кормов.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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