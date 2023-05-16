«Сроки оптимальные, надо вложиться». Картофель в Беларуси посадили почти на 90% запланированных площадей

Новости Беларуси. Аграрии страны завершают весенне-полевые работы. Главная задача – выполнить все в сроки – практически выполнена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, картофель высажен практически на 90 % от запланированных площадей.

В 2023 году аграрии северного региона страны вышли в поля позже обычного. Майские заморозки сдвинули работы на пять дней. Но на урожае это никак не отразится – уверяют специалисты. Тем более что сорта, которые выращивают в Беларуси, – отечественной селекции. При выведении ученые учитывали климатические условия и особенности каждого региона нашей страны.

Виктор Козлов, тракторист-машинист В итебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси: Влага чтобы не ушла, сами видите, какая обстановка. Сроки оптимальные, надо вложиться.

Татьяна Демешкевич, главный специалист комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Основные площади у нас сконцентрированы на территории Толочинского консервного завода, который уже в полном объеме выполнил задание и посадил 1 100 гектаров. Остальные организации области завершат посадку картофеля до 20 мая.

Продолжается в Беларуси сев кукурузы и посадка овощей. На очереди – заготовка травяных кормов.