Почти 25 тысяч квадратных метров жилья капитально отремонтировали в Минской области с начала года

Новости Беларуси. Практически 25 тысяч квадратных метров жилья капитально отремонтировали в Минской области с начала 2023 года. Активными темпами обновляют жилфонд и в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом году специалисты ЖКХ уже завершили работы по двум объектам – новый облик в райцентре приобрел дом № 2 а по улице Олега Кошевого и дом № 121 по улице Ленинской в агрогородке Негорелое. Уже приступили к работам и в Станьково. Здесь ремонтируют дома № 3 и 4 по улице Войсковой. Это здания 1939 года постройки.

Вера Красовская, директор Дзержинского ЖКХ:

В плане на 2023 год у нас было четыре объекта. Два из них уже на сегодня введены в эксплуатацию. И вот два завершающих объекта. По срокам ввода – III квартал. Это были проблемные дома, было очень много жалоб. Наконец-то мы приступили к выполнению работ.

Сергей Штогрин, прораб подрядной организации:

Ремонтируем, кровлю меняем полностью, сантехнику, стояки, отопление, окна в местах общего пользования, ремонт балконов будем делать и ремонт фасада.