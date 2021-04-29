Состояние крайне тяжёлое. В Мядельском районе 12-летний подросток спас своего двухлетнего брата на пожаре

Новости Беларуси. В Мядельском районе 12-летний подросток спас своего двухлетнего брата на пожаре, сам госпитализирован, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Родителей дома не было.

Возгорание произошло в деревне Сидоровичи. Пожар обнаружили соседи. Один из очевидцев увидел, как возле дома стоит мальчик и держит на руках брата. На лице и руках подростка помимо ожогов были порезы от оконного стекла. Мальчик доставлен в больницу. Состояние крайне тяжелое. Малыш не пострадал.