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Состояние крайне тяжёлое. В Мядельском районе 12-летний подросток спас своего двухлетнего брата на пожаре

29 апреля 2021 13:10
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Новости Беларуси. В Мядельском районе 12-летний подросток спас своего двухлетнего брата на пожаре, сам госпитализирован, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Родителей дома не было.

Состояние крайне тяжёлое. В Мядельском районе 12-летний подросток спас своего двухлетнего брата на пожаре-1

Возгорание произошло в деревне Сидоровичи. Пожар обнаружили соседи. Один из очевидцев увидел, как возле дома стоит мальчик и держит на руках брата. На лице и руках подростка помимо ожогов были порезы от оконного стекла. Мальчик доставлен в больницу. Состояние крайне тяжелое. Малыш не пострадал.

Состояние крайне тяжёлое. В Мядельском районе 12-летний подросток спас своего двухлетнего брата на пожаре-4

В результате пожара уничтожены крыша, имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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