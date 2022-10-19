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«Дань памяти тем, кто отдал жизнь ради нас». Когда можно увидеть почётную Вахту памяти у Вечного огня в Минске?

19 октября 2022 19:57
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Новости Беларуси. Историческая память и патриотизм – важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства. В нашей стране особая роль отводится патриотическому воспитанию молодежи, ведь за ней будущее, а строить его без прошлого невозможно. О том, как привить любовь к Родине подрастающему поколению, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Будем выполнять священную миссию»

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У нас существует Пост № 1 города-героя Минска. Сергей, расскажите о нем. Чем вы занимаетесь?

«Дань памяти тем, кто отдал жизнь ради нас». Когда можно увидеть почётную Вахту памяти у Вечного огня в Минске?-1

Сергей Быков, начальник штаба Поста № 1 города-героя Минска:
С 3 июля 1984 года у нас в городе-герое учащиеся школ, гимназий несут почетную Вахту памяти. Если взять учебный год, с сентября по май каждую неделю в определенные дни, со среды по субботу, проходят мероприятия на Посту, кроме каникул. В каникулярный период перерыв. В летний период у нас почетная Вахта памяти у Вечного огня – 22 июня в 4 часа утра и 3 июля.

Основная задача – я работаю уже более 14 лет на Посту – всегда всем детям говорю, что мы едем на площадь Победы не просто так, не как посетители приходим. Мы уже будем выполнять священную миссию: отдать дань памяти тем, кто отдал жизнь ради нас в годы Великой Отечественной войны – это очень дорогого стоит. Мы знаем, что каждый третий белорус погиб, умер в годы Великой Отечественной войны, пропал без вести – это надо помнить. Стоя у Вечного огня – я тоже общаюсь с молодежью, мы там не ради красоты какой-то – отдать дань памяти погибшим.

«Ребята заранее готовятся к этому мероприятию»

«Дань памяти тем, кто отдал жизнь ради нас». Когда можно увидеть почётную Вахту памяти у Вечного огня в Минске?-4

Сергей Быков:
Конечно, это нелегко, трудно. Трудно – от слова трудиться. Ребята заранее готовятся к этому мероприятию, есть определенный график на каждый учебный год несения почетной Вахты памяти учащимися школ. Соответственно, заранее ребята отрабатывают определенные действия в школе. Мы проводим занятия – изучают историю Поста города Минска в годы Великой Отечественной войны. Когда уже приезжают к нам, то, соответственно, по определенному плану работаем на Посту. Если мы хотим увидеть сегодня детей у Вечного огня – иногда спрашивают: «Я в понедельник был, никого не видел» – у нас почетная Вахта памяти сейчас по графику: четверг, пятница, суббота, с 10:00 до 12:30. Именно этот промежуток времени. После обеда у нас мероприятия воспитательного характера. Во время пребывания на Посту ребята посещают музеи, памятные места.

«Мы правнуки тех, кто защищал нашу Родину»

«Дань памяти тем, кто отдал жизнь ради нас». Когда можно увидеть почётную Вахту памяти у Вечного огня в Минске?-7

Светлана Пекарская, учитель русского языка и литературы:
Мой сын стоял на Посту № 1. Мы очень знакомы с Сергеем, потому что уже много раз наша гимназия стояла на Посту. Хочу сказать: в школе они у нас разные, а когда дети приходят на Пост № 1 – это почетная такая Вахта, они становятся другими, настоящими. Когда я приезжала и смотрела на своих старшеклассников, не узнавала их, у меня слезы выступали на глазах. Я смотрела на детей, которых я учу, на своего сына. Мой сын добросовестно в феврале, стойко – они в плохую погоду стояли, выстояли Вахту памяти. Так хорошо стояли, что 9 Мая повторно их пригласили – почетный отряд, они возлагали цветы.

Мой ребенок, когда писал работу по своим прадедам, он ее называл «Я помню, я горжусь». Последние слова он пишет о том, что «я на Посту № 1 был». Мы понимали, что должны достойно выстоять на этом Посту, потому что мы правнуки тех, кто защищал нашу Родину. Наша задача – не допустить повторения этих страшных, трагических событий.

«Дань памяти тем, кто отдал жизнь ради нас». Когда можно увидеть почётную Вахту памяти у Вечного огня в Минске?-10

Сергей Быков:
Хочу сказать следующее: наша работа на Посту с каждым годом имеет свое направление и все время расширяется, чтобы дети работали не только по плану, по графику несли почетную Вахту памяти, а после еще принимали участие в акциях и конкурсах.

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# Великая Отечественная война # общество # Алеся Лакина # Сергей Быков # Светлана Пекарская # Фотофакт

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