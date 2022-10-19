«Дань памяти тем, кто отдал жизнь ради нас». Когда можно увидеть почётную Вахту памяти у Вечного огня в Минске?

Новости Беларуси. Историческая память и патриотизм – важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства. В нашей стране особая роль отводится патриотическому воспитанию молодежи, ведь за ней будущее, а строить его без прошлого невозможно. О том, как привить любовь к Родине подрастающему поколению, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Будем выполнять священную миссию» Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У нас существует Пост № 1 города-героя Минска. Сергей, расскажите о нем. Чем вы занимаетесь?

Сергей Быков, начальник штаба Поста № 1 города-героя Минска:

С 3 июля 1984 года у нас в городе-герое учащиеся школ, гимназий несут почетную Вахту памяти. Если взять учебный год, с сентября по май каждую неделю в определенные дни, со среды по субботу, проходят мероприятия на Посту, кроме каникул. В каникулярный период перерыв. В летний период у нас почетная Вахта памяти у Вечного огня – 22 июня в 4 часа утра и 3 июля. Основная задача – я работаю уже более 14 лет на Посту – всегда всем детям говорю, что мы едем на площадь Победы не просто так, не как посетители приходим. Мы уже будем выполнять священную миссию: отдать дань памяти тем, кто отдал жизнь ради нас в годы Великой Отечественной войны – это очень дорогого стоит. Мы знаем, что каждый третий белорус погиб, умер в годы Великой Отечественной войны, пропал без вести – это надо помнить. Стоя у Вечного огня – я тоже общаюсь с молодежью, мы там не ради красоты какой-то – отдать дань памяти погибшим. «Ребята заранее готовятся к этому мероприятию»

Сергей Быков:

Конечно, это нелегко, трудно. Трудно – от слова трудиться. Ребята заранее готовятся к этому мероприятию, есть определенный график на каждый учебный год несения почетной Вахты памяти учащимися школ. Соответственно, заранее ребята отрабатывают определенные действия в школе. Мы проводим занятия – изучают историю Поста города Минска в годы Великой Отечественной войны. Когда уже приезжают к нам, то, соответственно, по определенному плану работаем на Посту. Если мы хотим увидеть сегодня детей у Вечного огня – иногда спрашивают: «Я в понедельник был, никого не видел» – у нас почетная Вахта памяти сейчас по графику: четверг, пятница, суббота, с 10:00 до 12:30. Именно этот промежуток времени. После обеда у нас мероприятия воспитательного характера. Во время пребывания на Посту ребята посещают музеи, памятные места. «Мы правнуки тех, кто защищал нашу Родину»