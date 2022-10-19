Правительство приняло постановление о новой системе регулирования цен в Беларуси

Новости Беларуси. Еще одна важная новость из Дома правительства пришла вечером 19 октября. Стало известно, что подписано постановление Совмина о новой системе регулирования цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ принят в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию. Кроме того, рабочая группа высокого уровня работала над новым механизмом по совершенствованию ценового регулирования. Напомним, глава государства по результатам совещания о ценовой ситуации в стране подписал Директиву № 10 «О недопустимости роста цен».

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