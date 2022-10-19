«Вернуть из небытия забвения». Как поисковики устанавливают имена погибших солдат?
Новости Беларуси. Историческая память и патриотизм – важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства. В нашей стране особая роль отводится патриотическому воспитанию молодежи, ведь за ней будущее, а строить его без прошлого невозможно. О том, как привить любовь к Родине подрастающему поколению, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Военнослужащими батальона поднято множество останков погибших»
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В учреждениях образования Беларуси работает порядка 300 поисковых объединений. То есть практически во всех регионах страны созданы поисковые клубы, отряды и группы, научные общества по изучению военной истории малой родины.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Андрей, расскажите о своей поисковой деятельности. В каких мероприятиях удалось поучаствовать?
Андрей Рубин, командир 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны, майор:
Наш поисковый батальон существует уже порядка 27 лет. За этот период военнослужащими батальона поднято множество останков погибших военнослужащих Красной армии, а также жертв войны. Наше предназначение – это увековечивание памяти погибших при защите Отечества. В ходе проведения полевых поисковых работ мы – первое – это проводим хорошую, широкую архивно-исследовательскую работу, то есть изучаем боевые, архивные документы. Затем по полученной информации из местных исполкомов или военных комиссариатов убываем на поисковый объект, где проводим поисковые работы с целью извлечения останков погибших.
За каждым стоит уникальная судьба
Андрей Рубин:
К сожалению, с каждым годом довольно сложно достичь самого главного – установить сведения о погибшем. Зачастую как это происходит: самое главное – это медальон, который находился при погибшем военнослужащем, либо по другим сопутствующим полевым поисковым работам находкам – это личные вещи, какие-то документы и другие признаки, по которым можно вернуть из небытия забвения того или иного человека. Ведь за каждым погибшим стоит своя уникальная судьба.
Для нас большая награда установить имя погибшего
Наталья Надольская:
Я представляю, какое вдохновение испытывают сотрудники вашего отряда.
Андрей Рубин:
Да. Наши солдаты перед тем, как впервые побывать на поисковых объектах, конечно, проходят подготовку, изучают военно-историческую подготовку, учатся на практике проводить полевые поисковые работы. Когда они впервые побывают на поисковых объектах, у них представление об истории до и после проведения работ меняется кардинально – отношение к истории родного края и в целом военной истории. Они с таким чувством вгрызаются в каждый метр земли для того, чтобы достичь самого главного. Для нас большая награда и священный долг – это установить имя погибшего.
Несут службу на благо Родины, законности и справедливости. Вот почему омоновцы принимают участие в патриотическом воспитании школьников – подробнее здесь.