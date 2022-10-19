«Вернуть из небытия забвения». Как поисковики устанавливают имена погибших солдат?

Новости Беларуси. Историческая память и патриотизм – важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства. В нашей стране особая роль отводится патриотическому воспитанию молодежи, ведь за ней будущее, а строить его без прошлого невозможно. О том, как привить любовь к Родине подрастающему поколению, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Военнослужащими батальона поднято множество останков погибших»

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В учреждениях образования Беларуси работает порядка 300 поисковых объединений. То есть практически во всех регионах страны созданы поисковые клубы, отряды и группы, научные общества по изучению военной истории малой родины.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Андрей, расскажите о своей поисковой деятельности. В каких мероприятиях удалось поучаствовать?