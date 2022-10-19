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«Вернуть из небытия забвения». Как поисковики устанавливают имена погибших солдат?

19 октября 2022 19:12
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Новости Беларуси. Историческая память и патриотизм – важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства. В нашей стране особая роль отводится патриотическому воспитанию молодежи, ведь за ней будущее, а строить его без прошлого невозможно. О том, как привить любовь к Родине подрастающему поколению, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Военнослужащими батальона поднято множество останков погибших»

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
В учреждениях образования Беларуси работает порядка 300 поисковых объединений. То есть практически во всех регионах страны созданы поисковые клубы, отряды и группы, научные общества по изучению военной истории малой родины.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Андрей, расскажите о своей поисковой деятельности. В каких мероприятиях удалось поучаствовать?

«Вернуть из небытия забвения». Как поисковики устанавливают имена погибших солдат?-1

Андрей Рубин, командир 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны, майор:
Наш поисковый батальон существует уже порядка 27 лет. За этот период военнослужащими батальона поднято множество останков погибших военнослужащих Красной армии, а также жертв войны. Наше предназначение – это увековечивание памяти погибших при защите Отечества. В ходе проведения полевых поисковых работ мы – первое – это проводим хорошую, широкую архивно-исследовательскую работу, то есть изучаем боевые, архивные документы. Затем по полученной информации из местных исполкомов или военных комиссариатов убываем на поисковый объект, где проводим поисковые работы с целью извлечения останков погибших.

За каждым стоит уникальная судьба

«Вернуть из небытия забвения». Как поисковики устанавливают имена погибших солдат?-4

Андрей Рубин:
К сожалению, с каждым годом довольно сложно достичь самого главного – установить сведения о погибшем. Зачастую как это происходит: самое главное – это медальон, который находился при погибшем военнослужащем, либо по другим сопутствующим полевым поисковым работам находкам – это личные вещи, какие-то документы и другие признаки, по которым можно вернуть из небытия забвения того или иного человека. Ведь за каждым погибшим стоит своя уникальная судьба.

Для нас большая награда установить имя погибшего

«Вернуть из небытия забвения». Как поисковики устанавливают имена погибших солдат?-7

Наталья Надольская:
Я представляю, какое вдохновение испытывают сотрудники вашего отряда.

Андрей Рубин:
Да. Наши солдаты перед тем, как впервые побывать на поисковых объектах, конечно, проходят подготовку, изучают военно-историческую подготовку, учатся на практике проводить полевые поисковые работы. Когда они впервые побывают на поисковых объектах, у них представление об истории до и после проведения работ меняется кардинально – отношение к истории родного края и в целом военной истории. Они с таким чувством вгрызаются в каждый метр земли для того, чтобы достичь самого главного. Для нас большая награда и священный долг – это установить имя погибшего.

Несут службу на благо Родины, законности и справедливости. Вот почему омоновцы принимают участие в патриотическом воспитании школьников – подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Надольская # Алеся Лакина # Андрей Рубин # Фотофакт

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