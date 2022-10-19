Победители выставочных экспозиций к Году исторической памяти посетили Дворец Независимости. Что говорят гости?

Новости Беларуси. С уникальным архитектурным творением белорусских мастеров, объектом, который отражает богатое национальное наследие, знакомились 19 октября победители выставочных экспозиций, посвященных Году исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выставки были организованы летом у подножия Кургана Славы. Авторы лучших работ стали гостями Дворца Независимости. Своими эмоциями они поделились с нашими корреспондентами.

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Мингорисполкома:

Первые впечатления – я удивлен. Очень приятно, что выделяются черты нашего белорусского народа, искусства. Очень приятно смотреть. Во многих местах я побывал и в Гродно, и в Бресте, и в других регионах. Очень приятно, что на карте отмечены именно такие красивые места нашей дорогой земли, белорусского народного искусства. Это дорого стоит. Это очень приятно! Душа, конечно, переполняется эмоциями. Поделиться радостью очень сложно, потому что она переполняет.

Вероника Шишковская, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Минского облисполкома:

Сегодня во Дворец Независимости прибыла делегация в составе около 100 человек. Это непосредственно те участники, которые победили в наших выставочных мероприятиях, организованных Минским областным исполнительным комитетом на мемориальном комплексе «Курган Славы». Помимо структурных подразделений Минского областного исполнительного комитета, также принимали участие и регионы, все 23 региона Минской области.

Ирина Платонова, педагог Центра творчества детей и молодежи Борисовского района:

До последнего не верили, что мы сюда попадем. Можно отметить мраморное величие и работу мастеров. Вот это тот, кто мастер, он будет это в первую очередь замечать, потому что он знает кропотливость работы, ценность ей. А самое дорогое – это человеческое время, больше ничего нет. Если после себя мастер оставляет след, это самое дорогое, его ни за что не купишь. Представляете, следующее поколение будет приходить, на это смотреть и кто-то с достоинством скажет: а это сделал мой отец или мой дедушка.

Инна Платонова, педагог Центра творчества детей и молодежи Борисовского района:

Приятно узнать историю, что здесь во время моей эпохи жизни тоже есть такие здания, есть события происходящие. И так случилось, что я пришла в это здание как раз таки, рядом наблюдаю. Очень все понравилось.

Елена Ракецкая, заместитель директора Вилейского районного центра дополнительного образования детей и молодежи:

Первый раз такая экскурсия для нас и очень торжественное, яркое мероприятие. Все так красиво, необычно. Залы наполнены любовью к Беларуси, все творческие работы, которые здесь, подарки. Показывают эту любовь и демонстрируют то чувство, которое выражает каждый, наверное, человек к своей республике, к своей стране.

Сергей Чеботарев, сотрудник пресс-службы УВД Минского облисполкома:

Многие мои коллеги здесь первый раз, я скажу больше – большинство моих коллег. Действительно, у всех впечатлений море, потому что здесь проходила масса мероприятий, которые влияли не только на историю нашей страны, но и страны другие. Тем более здесь некоторые локации, в которых присутствовали не один, не два, а несколько президентов европейских стран. И происходили события, которые повлияли на какие-то события даже Европы.