В Беларуси реализуют пилотный проект по школьному питанию. Как оценивают новое меню дети?

Новости Беларуси. Эксперимент по организации питания школьников уже несколько недель проводят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В меню появились принципиально новые блюда с ресторанными названиями – гнездышки из свинины с овощами, творожно-яблочный пудинг, обещают и правильные хот-доги. Ведь главная задача эксперимента, чтобы было не только вкусно, но и полезно. Первые результаты эксперимента – в репортаже наших корреспондентов.

Гречка, шашлычок и салат. Вкусно!

Мне нравится, потому что повар, наверное, готовила от души. Еда вкусная и похожа на домашнюю.

Мне нравится котлетка, шашлычок. Мы бы хотели, чтобы соус был.

Я раньше могла половину не съесть. А сейчас я все ем.

В прошлой четверти раздавали анкеты для родителей и нас, мы отвечали на вопросы, и изменилась немного еда.

Революция в столовой – так дети называют между собой гастрономические новинки. В 1-й школе Бреста, где учатся почти 2 000 детей, пересмотрели меню и ввели 30 новых позиций. Митболы с сыром, драники и куриные шашлычки. Предпочтения изучали накануне с помощью анкеты. Родители и сами школьники выбирали любимые позиции. А после дегустация и критические замечания.

Михаил Конопелько, директор Комбината общественного питания:

Увеличилось количество детей, питающихся за родительские деньги. Приходилось некоторые блюда менять. В один из дней мы заменили салаты, которые не съедались, порционным свежим огурцом. Это ушло сразу. Поэтому, думаю, в дальнейшем будут проводиться определенные корректировки меню. И это поспособствует решению задачи, которая поставлена перед комбинатом. Работы у школьных шефов добавилось – не скрывают. Новые рецептуры на первых этапах требуют больше времени и оборудования. Но оно того стоит. Аппетит детей стал лучше.

Людмила Соколовская, заведующая производством:

Молодцы дети наши. Ну, один хорошо ест, второй похуже. Маргарита Николаевна с ними постоянно разговаривает, о пользе рассказывает. Я всегда им очень рада.

В брестской школе за две недели уже заметили изменения. Количество тех, кто выбирает школьные обеды, увеличилось. Поменялся и график обедов: больше детей питаются одновременно. Сытые и здоровые школьники – это приоритет. Преобразовать школьное меню – запрос времени и родителей.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный санитарный врач Беларуси:

Нарекания, конечно, были. И мы видели в первую очередь, что не всегда определенные блюда, первые, вторые или компот, были востребованы детьми. Это немалые государственные деньги. Все меняется в процессе, в том числе и блюда, подходы и так далее. Да, есть и некоторые моменты, которые, мы видим, надо исправлять. И по времени, и по разработке новых технологических карт, соответственно, и блюд в меню.