Прямой эфир

Мининформ представил 6 творческих информационных и издательских проектов. Один из них – «Бацькаўшчына»

28 января 2022 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О главном – Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. 28 января в холле Дворца Республики развернули ряд тематических стендов, приуроченных к важному политическому событию. Один из них – от Мининформа Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мининформ представил 6 творческих информационных и издательских проектов. Один из них – «Бацькаўшчына»-1

Наше профильное ведомство представило шесть творческих информационных и издательских проектов. Один из них – «Бацькаўшчына». Он направлен на сохранение и популяризацию исторического наследия белорусского народа. В рамках инициативы будут собраны архивные, музейные фотографии узнаваемых мест, которые дороги каждому белорусу.  

Мининформ представил 6 творческих информационных и издательских проектов. Один из них – «Бацькаўшчына»-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:  
Мы совместно с историком и лауреатом премии «За духовное возрождение» Владимиром Лиходедовым сделали подборку открыток и фотографий конца XIX – начала XX веков знаковых, узнаваемых и уже утраченных мест, наших уголков Беларуси. Этот проект называется «Бацькаўшчына». Это такое начало Года исторической памяти. Далее мы эту ретроспективу будем осуществлять через региональную, республиканскую прессу.  

Мининформ представил 6 творческих информационных и издательских проектов. Один из них – «Бацькаўшчына»-7

Проект «Бацькаўшчына» будет заложен в основу концепции 29-й Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет в марте 2022 года. Планируется, что в ближайшее время к этому проекту подключится вся ведущая пресса страны.  

# Год исторической памяти # общество # Александр Лукашенко # Владимир Перцов # Владимир Лиходедов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
СТВ покажет телеверсию Послания Президента. Когда включать телевизор?
28 января 2022 16:01

СТВ покажет телеверсию Послания Президента. Когда включать телевизор?

В историческом музее можно почувствовать себя Франциском Скориной. Там учат печатать на старинном верстаке
28 января 2022 15:50

В историческом музее можно почувствовать себя Франциском Скориной. Там учат печатать на старинном верстаке

«30 представленных работ, причём масштабных, крупных». Леонид Хоботов рассказал о своих лучших картинах
28 января 2022 15:50

«30 представленных работ, причём масштабных, крупных». Леонид Хоботов рассказал о своих лучших картинах