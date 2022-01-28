Мининформ представил 6 творческих информационных и издательских проектов. Один из них – «Бацькаўшчына»

Новости Беларуси. О главном – Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. 28 января в холле Дворца Республики развернули ряд тематических стендов, приуроченных к важному политическому событию. Один из них – от Мининформа Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наше профильное ведомство представило шесть творческих информационных и издательских проектов. Один из них – «Бацькаўшчына». Он направлен на сохранение и популяризацию исторического наследия белорусского народа. В рамках инициативы будут собраны архивные, музейные фотографии узнаваемых мест, которые дороги каждому белорусу.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Мы совместно с историком и лауреатом премии «За духовное возрождение» Владимиром Лиходедовым сделали подборку открыток и фотографий конца XIX – начала XX веков – знаковых, узнаваемых и уже утраченных мест, наших уголков Беларуси. Этот проект называется «Бацькаўшчына». Это такое начало Года исторической памяти. Далее мы эту ретроспективу будем осуществлять через региональную, республиканскую прессу.