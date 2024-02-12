«В экспресс-режиме». Какие операции проводят по технологии «хирургии одного дня» в Беларуси?

134 тысячи иностранцев в 2023 году прошли лечение в белорусских клиниках и медицинских центрах. Нашим врачам доверили здоровье жители почти 150 стран. География с каждым годом расширяется, безвизовый режим для граждан ряда государств сыграл в этом значимую роль. Поговорили о медицинском туризме и в целом возможностях отечественного здравоохранения в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Многие не могут приехать надолго. Я знаю, что у вас под это дело даже организована так называемая «хирургия одного дня». То есть мы максимально в экспресс-режиме можем все сделать для того, чтобы быстрее отпустить человека домой, если он с этой целью приезжает?