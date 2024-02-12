«В экспресс-режиме». Какие операции проводят по технологии «хирургии одного дня» в Беларуси?

134 тысячи иностранцев в 2023 году прошли лечение в белорусских клиниках и медицинских центрах. Нашим врачам доверили здоровье жители почти 150 стран. География с каждым годом расширяется, безвизовый режим для граждан ряда государств сыграл в этом значимую роль. Поговорили о медицинском туризме и в целом возможностях отечественного здравоохранения в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Многие не могут приехать надолго. Я знаю, что у вас под это дело даже организована так называемая «хирургия одного дня». То есть мы максимально в экспресс-режиме можем все сделать для того, чтобы быстрее отпустить человека домой, если он с этой целью приезжает?
Елена Альзоба, заведующая лечебно-диагностическим отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Это такое образное определение «одного дня». То есть это может оказаться все-таки два-три дня. В зависимости от того оперативного вмешательства, которое будет в плановом порядке предложено пациенту. То есть это касается реконструктивных операций челюстно-лицевых, пластических операций и по флебологии, соответственно, то, что мы делаем. Поэтому иногда это один день, иногда два-три дня. Здесь уже зависит по показаниям, то есть состоянию пациента и тому объему, что мы сделаем. В любом случае это будет сделано оперативно и качественно.
Не в ущерб гражданам Беларуси. На каких условиях иностранцам оказывают услуги по трансплантации органов – подробнее здесь.