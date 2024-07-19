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Cреднее специальное образование очень востребовано. Вот какие бонусы имеют выпускники колледжей

19 июля 2024 15:41
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С 20 июля начинается прием документов в колледжи страны на уровень среднего специального образования. Продлится он до 15 августа. Надо отметить, что среднее специальное образование остается востребованным у молодежи.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александра Петрова, заместитель начальника главного управления профессионального образования – начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь.

Cреднее специальное образование очень востребовано. Вот какие бонусы имеют выпускники колледжей-1

Ольга Бурлакова, ведущая:
Александра, расскажите про бонусы для тех, кто решил обучиться в колледже для начала, чтобы потом получить высшее образование. Как сейчас в этом году? Есть ли новшества?

Cреднее специальное образование очень востребовано. Вот какие бонусы имеют выпускники колледжей-4

Александра Петрова, заместитель начальника главного управления профессионального образования начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Традиционно у нас те, кто выпускается из учреждений среднего специального образования, могут пойти по соответствующим специальностям в ВУЗ на основе вступительных экзаменов, которые проходят непосредственно в учреждения образования без сдачи дополнительно централизованного тестирования. Перечень данных специальностей, соответствующих друг другу, установлен Министерством образования. Также при поступлении на заочную, на дистанционную форму получения высшего образования, для тех, кто поступает по соответствующим профилям, не нужен стаж. И для тех, кто, в принципе, выбирает высшее образование уже не по смежным специальностям, достаточно работать в должности по избранному профилю и иметь диплом о среднем специальном образовании, чтобы участвовать в конкурсе на получение высшего образования в дистанционной либо в заочной форме.

Подробнее в видео.

# Образование в Беларуси # общество # Ольга Бурлакова # Александра Каштанова # Александр Меженный # Александра Петрова

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