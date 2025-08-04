В Израиле нарастает волна антивоенных протестов

Причиной очередного социального взрыва послужило опубликованное ХАМАС видео израильтян, которых до сих пор удерживают боевики движения. На нем видно, что пленники находятся в тяжелом состоянии. После этого возмущенные родственники жертв вышли на улицы, требуя от правительства заключить сделку и добиться того, чтобы заложники живыми вернулись домой. В это же время в командовании израильской армии заявили, что боевые действия в Газе будут продолжаться.