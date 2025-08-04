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В Израиле нарастает волна антивоенных протестов

04 августа 2025 06:06
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В Израиле нарастает волна антивоенных протестов. В Тель-Авиве демонстранты перекрыли центр города, требуя скорейшего прекращения боевых действий в Газе и немедленного освобождения заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле нарастает волна антивоенных протестов-2

Причиной очередного социального взрыва послужило опубликованное ХАМАС видео израильтян, которых до сих пор удерживают боевики движения. На нем видно, что пленники находятся в тяжелом состоянии. После этого возмущенные родственники жертв вышли на улицы, требуя от правительства заключить сделку и добиться того, чтобы заложники живыми вернулись домой. В это же время в командовании израильской армии заявили, что боевые действия в Газе будут продолжаться.

# Протесты # Израиль

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