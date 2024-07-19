Сотрудник милиции рассказал, как спасал пожилого мужчину из-под колёс поезда
Невероятное спасение в Ивацевичах. Милиционер достал прямо из под колес поезда упавшего мужчину.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Стаскевич, старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности Ивацевичского РОВД, лейтенант милиции.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, как это происходило.
Иван Стаскевич, старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности Ивацевичского РОВД, лейтенант милиции:
Хотелось бы, конечно, заметить, что свой поступок я не считаю каким-то героическим. Наверное, любой человек поступил бы точно также. Просто я видел это и таким образом сразу побежал.
Александра Каштанова, ведущая:
Как вы быстро смогли среагировать? Потому что многие люди побежали, решив оказать помощь, но в какой-то момент каждый остановился.
Александр Меженный, ведущий:
Когда говорит «любой», так вот, не любой. Человека три бросились, но по факту они просто потом сообразили, что поезд идет слишком быстро.
Ольга Бурлакова:
150 километров в час.
Александр Меженный:
То есть вас это не остановило? Вы не видели поезда или не оценивали это как опасность?
Иван Стаскевич:
Нет, поезд я видел. Как раз в тот момент мы находились на перроне. Мы должны сопровождать приход, уход поездов, высадку, посадку граждан. Я в тот момент просто стоял, наблюдал за гражданами, которые входят в вагоны, выходят из них. В тот момент я видел просто своим взглядом этого дедушку, который проходил, уже возвращался с перрона через два железнодорожных полотна на основную сторону. В тот момент со стороны Минска шел поезд скоростной. Машинист поезда подал звуковой сигнал, дедушка обратил на это внимание. Он шел с какой-то тростью, вероятнее всего какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В один момент цепляется за что-то, может, спотыкается и падает. У меня такая еще доля надежды была, что он сам поднимется и все будет хорошо. Видя, что он начинает уже просто ползти, я срываюсь и прямиком – метров 30, наверное, было расстояние.
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