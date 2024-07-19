Сотрудник милиции рассказал, как спасал пожилого мужчину из-под колёс поезда

Иван Стаскевич, старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности Ивацевичского РОВД, лейтенант милиции:

Хотелось бы, конечно, заметить, что свой поступок я не считаю каким-то героическим. Наверное, любой человек поступил бы точно также. Просто я видел это и таким образом сразу побежал.

Александра Каштанова, ведущая:

Как вы быстро смогли среагировать? Потому что многие люди побежали, решив оказать помощь, но в какой-то момент каждый остановился.

Александр Меженный, ведущий:

Когда говорит «любой», так вот, не любой. Человека три бросились, но по факту они просто потом сообразили, что поезд идет слишком быстро.

Ольга Бурлакова:

150 километров в час.