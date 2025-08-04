Обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность. Аграрии Беларуси идут на третий миллион тонн зерна. Минувшие выходные позволили ускориться в работе – погода благоволила хлеборобам. Держать темп позволяет и техника – машинный парк по всей стране к сезону пополнился новыми образцами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На общий намолот в 2025 году повлияет урожайность. С одного гектара по данным Минсельхозпрода собирают на 8,4 центнера больше, чем в 2024 году. Убрать зерно качественно и без потерь – задача стратегическая. От этого зависит благополучие народа.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса собраны с четверти площадей. Самый большой вклад в общий каравай у Брестской области – свыше 600 тысяч тонн, к полумиллионному показателю вплотную приближаются Минский и Гродненский регионы. 10 экипажей комбайнеров в Гомельской области намолотили свыше тысячи тонн зерна, в Могилевской области к уборочной привлекли более 500 работников сторонних организаций. Активизируются поставки в счет госзаказа, грузовики следуют в приемные пункты, где круглосуточно принимают зерно нового урожая.