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«Я не сразу согласился». Артист Юрий Кузнецов-Таёжный рассказал, почему именно его выбрали на роль Михаила Круга

19 июля 2024 14:13
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юрий Кузнецов-Таежный, артист, продюсер, композитор.

«Я не сразу согласился». Артист Юрий Кузнецов-Таёжный рассказал, почему именно его выбрали на роль Михаила Круга-1

Александра Каштанова, ведущая:
А вы изначально всегда были в таком образе? Или же вы, когда готовились к съемкам в сериале, тогда подготовили себя?

«Я не сразу согласился». Артист Юрий Кузнецов-Таёжный рассказал, почему именно его выбрали на роль Михаила Круга-4

Юрий Кузнецов-Таежный, артист, продюсер, композитор:
Я был, честно говоря, худой, с длинными волосами, без усов. Похожести Михаила Круга в себе не видел.

Александра Каштанова, ведущая:
Это работа стилистов и имиджмейкеров?

«Я не сразу согласился». Артист Юрий Кузнецов-Таёжный рассказал, почему именно его выбрали на роль Михаила Круга-7

Юрий Кузнецов-Таежный:
Ко мне пришли два человека. Режиссер и продюсер, очень известный Карен Оганесян, который родоначальник проекта «Легенды о Круге», и Илья Шиловский, который написал сценарий, сценарист. Пришли ко мне в офис. У меня офис на «Мосфильм», я же снимаю кино периодически. То есть я как продюсер. Они говорят: «У нас замечательный сценарий. Нам кажется, что ты можешь сыграть роль Михаила Круга». Я не сразу согласился, потому что я понимал, что это, во-первых, огромная ответственность, а потом у него многомиллионная армия поклонников. Я начал просчитывать риски. Я понимал, что если что-то пойдет не так, то меня потом не пригласят даже сыграть труп немецкого офицера, понимаете? И конец карьере. Поэтому я, естественно, где-то недели две думал. Считал, рассчитывал. Но две вещи сыграли огромную роль. Первое, что будет первый канал. А второе, что они очень профессиональные ребята. Заслуга, что все получилось здорово, не только моя. Заслуга группы. Заслуга режиссеров. Заслуга ребят, которые со мной вместе работали, играли. Там же актерский состав потрясающий.

Подробнее в видео.

# общество # Александра Каштанова

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