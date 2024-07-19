«Я не сразу согласился». Артист Юрий Кузнецов-Таёжный рассказал, почему именно его выбрали на роль Михаила Круга

Юрий Кузнецов-Таежный:

Ко мне пришли два человека. Режиссер и продюсер, очень известный Карен Оганесян, который родоначальник проекта «Легенды о Круге», и Илья Шиловский, который написал сценарий, сценарист. Пришли ко мне в офис. У меня офис на «Мосфильм», я же снимаю кино периодически. То есть я как продюсер. Они говорят: «У нас замечательный сценарий. Нам кажется, что ты можешь сыграть роль Михаила Круга». Я не сразу согласился, потому что я понимал, что это, во-первых, огромная ответственность, а потом у него многомиллионная армия поклонников. Я начал просчитывать риски. Я понимал, что если что-то пойдет не так, то меня потом не пригласят даже сыграть труп немецкого офицера, понимаете? И конец карьере. Поэтому я, естественно, где-то недели две думал. Считал, рассчитывал. Но две вещи сыграли огромную роль. Первое, что будет первый канал. А второе, что они очень профессиональные ребята. Заслуга, что все получилось здорово, не только моя. Заслуга группы. Заслуга режиссеров. Заслуга ребят, которые со мной вместе работали, играли. Там же актерский состав потрясающий.

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