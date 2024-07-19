В Гомеле прошёл конкурс проектов молодёжного крыла Белорусского союза женщин «Дзявочы вянок мiру»

Конкурс проектов молодежного крыла Белорусского союза женщин «Дзявочы вянок мiру» прошел в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в финале приехали представители со всех уголков Беларуси.

Зрители смогли увидеть видеоролики, посвященные 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Молодые белорусы представили 11 социально-значимых проектов. Каждый из них отличался своей оригинальностью и неординарным подходом. Такие инициативы в первую очередь направлены на сохранение исторической правды и передачи достоверной информации молодежи. По итогам конкурса победителем стала Гомельская область.

Виктория Хорошко, учитель начальных классов средней школы № 33 Гомеля: Участвую впервые и считаю, что это тоже очень почетно. В команде у нас 7 человек, и все мы стоим как лидеры. Что особенно в нашем проекте – что мы собираем истории людей, родившихся в 1944-1945 годах.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Мы видим, что девушки, действительно, очень долго работают, около года над этими проектами. Лучшие проекты получают гранты от Белорусского союза женщин для реализации этого проекта, и потом через год мы смотрим, как этот проект сработал, как он реализовался. И это не то, что рождается и умирает за один день, это то, что живет годами и перенимается.

Ожидается, что все представленные проекты обязательно будут реализованы. Ярким финалом конкурса стало шествие участников по Киевскому спуску к набережной реки Сож, где все венки были спущены на воду по стародавней белорусской традиции.