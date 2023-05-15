Цилинская: «Велосипедист должен ездить по проезжей части». Как на это отреагировал сотрудник ГАИ?

Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности». Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения. Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в оживленных местах? Все за и против обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Велосипедисты и электросамокатчики – кто из них более дисциплинированный? Может быть, есть претензии к пешеходам?

Наталья Цилинская, велогонщица, бронзовый призер Олимпиады, восьмикратная чемпионка мира:

Любой кулик будет хвалить свое болото. Естественно, я буду говорить, что велосипедисты самые дисциплинированные, но никто не отменял человеческий фактор. Везде есть и хорошие, и плохие, и хулиганы, и те, кто соблюдает правила, и те, кто не соблюдает. Поэтому, мне кажется, вешать общий ярлык вообще ни на кого нельзя. Это же аксиома: поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Все. Екатерина Забенько:

Но культура вождения тех же велосипедистов с годами улучшается?

Наталья Цилинская:

Я надеюсь, что да. Во-первых, очень много велосипедистов. Да, несомненно у нас очень хорошая инфраструктура, велосипедные дорожки. Выскажу свое но. Это все-так для покатушек, а сейчас у нас, профессионалов, большие скорости. И мое мнение: велосипедист, тем более профессионал, должен быть участником дорожного движения. Это удобнее даже автолюбителю, потому что когда ты едешь по велосипедной дорожке она находится за зеленой зоной, часто мы с пешеходами меняемся местами, и тебя просто не видно, особенно, когда велосипедистам разрешили переезжать дорогу по пешеходному переходу. Как бы да, сбавляйте скорость, велосипедисты еще сбавляют, а самокаты… И велосипедисты тоже. Я сама останавливала спортсменов и нотации читала, потому что это их жизнь, безопасность. Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что вы работаете с ГАИ в тесной связке. Подсказываете ли какие-то изменения в ПДД? Наталья Цилинская:

Я думаю, что ГАИ к нам прислушается, потому что это удобнее. Не сегодня, так завтра. Естественно, сотрудничаем. Все шоссейные, велосипедные гонки всегда в сопровождении ГАИ. Мы всегда в безопасности. Наши спортсмены всегда защищены, всегда закрыты все выезды, сотрудники стоят. Смотришь на них, и то, как они это делают… Екатерина Забенько:

Удивилась, когда узнала, что велосипедисты – те еще лихачи. По их вине происходит около четверти ДТП. Каков основной характер нарушений?

Виталий Сауц, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Все правильно. К сожалению, мы имеем факты, когда в дорожных авариях виноваты и велосипедисты. В большинстве случаев это факты, когда велосипедист пересекает проезжую часть на запрещающий сигнал светофора – на красный он едет. Либо когда он резко выезжает из-за угла, и водитель просто не успевает на него среагировать, у него очень мало времени. Екатерина Забенько:

Сейчас особенно активно обсуждается вопрос развития велосипедной инфраструктуры. Есть план стратегического развития до 2025 года. Как он реализуется? Все ли по плану? Виталий Сауц:

Идем мы по плану, работаем в этом направлении. Развиваем инфраструктуру нашего города, приспосабливаем к велосипедному движению. В настоящее время у нас уже есть центральная велодорожка, протяженность которой – 27 километров, имеется три прогулочных дорожки, совмещенных велодорожек – порядка 260 километров. Но мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем это развивать. В последнее время мы очень активно обеспечиваем безопасный проезд велосипедистов через проезжую часть. Выделяем для них специальные велодорожки, наносим специальную зеленую заметку, чтобы пешеходы тоже видели и знали, что не стоит на ее заходить и создавать препятствия для движения велосипедистов. Активно работаем со всеми заинтересованными как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих улиц. Мы пытаемся выделить зону для велосипедистов и для пешеходов, передвигающихся на средствах персональной мобильности.

Екатерина Забенько:

Наталья, вам удается покататься по Минску в свое удовольствие? Есть ли любимый веломаршрут? Наталья Цилинская:

Я живу недалеко от кольцевой и катаюсь где-то за городом, но тоже очень немного дорог, где можно тренироваться велосипедистам, потому что очень много трасс республиканского назначения, там велосипедистам ездить запрещено. Но есть широкие обочины. Подумайте над этим, пожалуйста, потому что нам хватает обочины, разрешите нам по ней ездить, у нас в сопровождении автомобиль, просто внесите это строкой в правило, и мы никому не будем мешать, передвигаемся достаточно быстро, поэтому заторов тоже не будет. Екатерина Забенько:

В чем основные проблемы для расширения возможностей для велосипедистов? Чего еще им не хватает и почему мы не можем так активно, как хотелось бы им, развивать инфраструктуру?

Виталий Сауц:

Основной фактор – это архитектурный облик нашего города, который формировался еще в прошлом веке. В то время архитекторы, мне кажется, не так сильно задумывались, что в наше время будет такое количество велосипедистов, что будет расти активность велодвижения, поэтому сложившийся архитектурный вид нам не позволяет безопасное зонирование произвести для велосипедов, пешеходов и транспорта. Поэтому сложившаяся городская среда нам не дает в полной мере развить ту идею, которую мы бы хотели. Что касается новых застроек и кварталов, то мы там это и развиваем. Делаем велодорожки, стараемся сделать так, чтобы минимизировать конфликты с пешеходами. Наталья Цилинская:

Это нереально. Виталий Сауц:

Но мы стремимся. Наталья Цилинская:

Ничего у вас не получится. Велосипедисты, как ни крути, даже непрофессионалы несутся по городу. Смотришь – готовые люди в сборную. Они несутся по городу со скоростью 40 километров в час. У нас в городе 60 километров в час. И представляете пешеходов? Если пешеход – романтик, его же вообще занесет на эту велодорожку, поэтому подумайте об этом, послушайте. Велосипедист должен ездить по проезжей части. Метр – и больше не надо. И это работает во всем мире. Виталий Сауц:

В части велосипедного движения по проезжей части – мы тоже эту методику развиваем, постепенно выводим велосипедистов на дороги, чтобы водитель тоже привыкал.