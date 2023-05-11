«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах
Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности». Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения. Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в оживленных местах? Все за и против обсудили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
В России проводили опросы, которые показали, что многие респонденты выступают за закрытие сервисов аренды электросамокатов. В Париже, кстати, уже запретили их аренду. Ваша компания работает и в других странах. Не было таких прецедентов, что прямо закрытие сервисов?
Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:
Пока в тех регионах, в которых мы работаем, такой вопрос не стоит. Может быть, периодически поднимается.
Екатерина Забенько:
То есть минчане еще дисциплинированные по сравнению с другими странами?
Евгения Орлова:
Да, в Беларуси люди намного более дисциплинированы. Это приятно. Но мы работаем везде и стараемся доносить это везде одинаково.
Екатерина Забенько:
Основные претензии противников электросамокатов – это отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима, опасность для пешеходов и водителей. Интересно, что об этом думают сами минчане.
– Бесят люди, которые ходят по велодорожкам.
– Ходят и думают, что они велосипеды. Соответственно, возникают потенциально опасные ситуации.
– Они мне не мешают, я не езжу за рулем. Отношусь положительно, пускай катаются.
– Я всегда езжу только по велодорожке. На пешеходной никогда не езжу. Мне рассказали, как правильно ездить, куда ездить, как правильно передачи переключать.
– Мне как раз нужно небольшой участок проехать. Очень удобно. Хорошо отношусь.
– Я считаю, что это активный образ жизни. Велосипед – это спорт. И самокат, если не электронный.