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«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах

11 мая 2023 18:02
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Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности». Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения. Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в оживленных местах? Все за и против обсудили в программе «Большой город» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:  
В России проводили опросы, которые показали, что многие респонденты выступают за закрытие сервисов аренды электросамокатов. В Париже, кстати, уже запретили их аренду. Ваша компания работает и в других странах. Не было таких прецедентов, что прямо закрытие сервисов?  

«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах-1

Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:  
Пока в тех регионах, в которых мы работаем, такой вопрос не стоит. Может быть, периодически поднимается.  

Екатерина Забенько:  
То есть минчане еще дисциплинированные по сравнению с другими странами?  

Евгения Орлова:  
Да, в Беларуси люди намного более дисциплинированы. Это приятно. Но мы работаем везде и стараемся доносить это везде одинаково.  

Екатерина Забенько:  
Основные претензии противников электросамокатов – это отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима, опасность для пешеходов и водителей. Интересно, что об этом думают сами минчане.  

«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах-4

Бесят люди, которые ходят по велодорожкам.  

«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах-7

Ходят и думают, что они велосипеды. Соответственно, возникают потенциально опасные ситуации.  

«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах-10

Они мне не мешают, я не езжу за рулем. Отношусь положительно, пускай катаются.  

«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах-13

Я всегда езжу только по велодорожке. На пешеходной никогда не езжу. Мне рассказали, как правильно ездить, куда ездить, как правильно передачи переключать.  

«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах-16

Мне как раз нужно небольшой участок проехать. Очень удобно. Хорошо отношусь.  

«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах-19

Я считаю, что это активный образ жизни. Велосипед – это спорт. И самокат, если не электронный.  

«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах-22

Я считаю, что такие технологии в городе – это очень правильно.  

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# Транспорт Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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