«Бесят люди, которые ходят по велодорожкам». Опрос минчан о самокатчиках и велосипедистах

Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности». Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения. Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в оживленных местах? Все за и против обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

В России проводили опросы, которые показали, что многие респонденты выступают за закрытие сервисов аренды электросамокатов. В Париже, кстати, уже запретили их аренду. Ваша компания работает и в других странах. Не было таких прецедентов, что прямо закрытие сервисов?

Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:

Пока в тех регионах, в которых мы работаем, такой вопрос не стоит. Может быть, периодически поднимается. Екатерина Забенько:

То есть минчане еще дисциплинированные по сравнению с другими странами? Евгения Орлова:

Да, в Беларуси люди намного более дисциплинированы. Это приятно. Но мы работаем везде и стараемся доносить это везде одинаково. Екатерина Забенько:

Основные претензии противников электросамокатов – это отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима, опасность для пешеходов и водителей. Интересно, что об этом думают сами минчане.

– Бесят люди, которые ходят по велодорожкам.

– Ходят и думают, что они велосипеды. Соответственно, возникают потенциально опасные ситуации.

– Они мне не мешают, я не езжу за рулем. Отношусь положительно, пускай катаются.

– Я всегда езжу только по велодорожке. На пешеходной никогда не езжу. Мне рассказали, как правильно ездить, куда ездить, как правильно передачи переключать.

– Мне как раз нужно небольшой участок проехать. Очень удобно. Хорошо отношусь.