Жильё, семейный капитал, бесплатное питание. На какую помощь могут рассчитывать белорусские семьи?

Новости Беларуси. Беларусь – это семь «Я» – шесть областей и столица. Лозунг, озвученный Президентом в Послании народу и парламенту, станет девизом и сегодня. 15 мая в календаре праздничная дата – День семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы крепко стоять на своей земле, нас, белорусов, должно быть больше. Это важнейшее условие суверенитета. И государство делает много, чтобы это условие обеспечить. Демографическая безопасность – вопрос номер один. С семьи начинается воспитание гражданина и патриота.