Жильё, семейный капитал, бесплатное питание. На какую помощь могут рассчитывать белорусские семьи?

Новости Беларуси. Беларусь – это семь «Я» – шесть областей и столица. Лозунг, озвученный Президентом в Послании народу и парламенту, станет девизом и сегодня. 15 мая в календаре праздничная дата – День семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы крепко стоять на своей земле, нас, белорусов, должно быть больше. Это важнейшее условие суверенитета. И государство делает много, чтобы это условие обеспечить. Демографическая безопасность – вопрос номер один. С семьи начинается воспитание гражданина и патриота.
Для многодетных – особые условия: жилье, семейный капитал, бесплатное питание в детском саду и школе. Страна помогает воспитать будущих граждан, обезопасить их, обеспечить социальные гарантии и возможности для развития. Но многое зависит и от нас, собственного отношения к семье. Жизненный успех и опыт бессмысленны, когда их некому передать, нажитые богатства не заменят счастья видеть, как продолжается твой род. А ведь дети – огромная радость, главный проект в жизни семейной пары.
К праздничному дню приурочена республиканская акция «Моя семья – моя страна». В каждом регионе проходит фестиваль «Семьи – за мир и созидание!»