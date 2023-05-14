Сколько выпускников сдали первый ЦЭ и когда будут результаты – рассказал министр образования

Новости Беларуси. Централизованный экзамен по языкам прошли больше 53 тысяч школьников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 21 мая их ждет еще одно испытание по одному из профильных предметов. Какие дисциплины в ученическом топе, что волновало перед экзаменом и как в целом прошел этот день? Первыми результатами с нашей программой поделился министр образования Андрей Иванец. Ольга Коршун, СТВ:

Мы все знаем, что в стране проходит первый централизованный экзамен, у вас напряженный день. В какой атмосфере прошло сегодня это испытание? Какие вопросы по новой системе экзаменов поступали на горячую линию?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня, посещая определенный пункт сдачи централизованного экзамена, я хотел бы отметить, что атмосфера была абсолютно спокойная, собранная, уравновешенная. Школьники были в достаточно хорошем настроении, сосредоточенно писали. Хотел бы отметить, что часть из них закончила сдачу теста досрочно. Это говорит о том, что сложность и уровень тестов были достаточно оптимально сбалансированы с точки зрения соответствия базовому уровню нашего общесреднего образования. Ольга Коршун:

Мне хочется отметить, что Министерство образования попыталось создать максимально комфортную обстановку и до экзамена. Была организована горячая линия, даже психологическая поддержка. Наверное, и для учеников, и для родителей, потому что для всех это стресс. Может быть, у вас есть наблюдения, с какими вопросами люди обращались чаще всего на горячую линию? Что им было непонятно? Андрей Иванец:

Наиболее часто это вопросы, связанные с освобождением от централизованного экзамена, с возможностью сдачи в иные сроки, если по уважительным причинам нет возможности сдать централизованный экзамен. И, наверное, что будет, если в принципе выпускник 11-го класса не сдаст централизованный экзамен. Это топ-3 направления вопросов, которые поступали к нам на горячую линию. Централизованный экзамен сдавало более 53 тысяч школьников

Ольга Коршун:

Сегодня сдавали экзамен по русскому или белорусскому языку на выбор. Было заявлено, что более 50 тысяч учеников будут принимать участие в экзамене. В итоге сколько сдало сегодня этот экзамен? Андрей Иванец:

Чуть больше чем 53 тысячи. Фактически не явилось из заранее зарегистрированных наших выпускников и выпускников иных лет всего лишь 182 человека. Это предварительная информация по нашим оперативным данным непосредственно из районов, областей. На репетиции, которая проходила в конце января текущего года, не явилось 700-900 человек. Поэтому мы провели анализ, по каким причинам они не явились. По неуважительным причинам не явившихся нет. Это говорит о том, что очень высокая степень ответственности была и учащихся, и у родителей. И большая работа была проделана педагогами, руководством наших школ, чтобы наши учащиеся приехали для сдачи важнейшего, основного для них экзамена. Ольга Коршун:

Дети до сих пор списывают на экзаменах? Или этот вариант исключен? «В этом году предварительно ни одного человека на ЦЭ удалено не было»

Андрей Иванец:

Хотел бы отметить, что в отличие от всех предыдущих лет, когда у нас наблюдались, хоть и единичные исключительные случаи удаления наших абитуриентов из пунктов сдачи централизованного тестирования по причине либо списывания, либо наличия мобильных телефонов, которые проносили в самых разнообразных местах, в этом году предварительно ни одного человека на централизованном экзамене удалено не было. Почему? Причина достаточно понятная: потому что в отличие от централизованного тестирования, когда есть возможность сдать потом ЦТ в любой другой резервный день, правила централизованного экзамена достаточно жесткие. Но справедливые. Если молодой человек удален из аудитории по соответствующим причинам, которые прописаны в нормативных актах: это списывание, наличие мобильного телефона – то он не имеет права в принципе в этом году вообще сдавать централизованный экзамен. Я думаю, что каждый выпускник это очень четко и прекрасно осознавал. И каждый школьник хочет выйти не просто с аттестатом зрелости, но и с хорошей оценкой. Когда будут известны результаты?

Ольга Коршун:

Действительно, строго, но справедливо. А когда ту самую заветную оценку они узнают? Андрей Иванец:

Абсолютно все выпускники наших школ получат аттестаты до 10 июня текущего года. Соответственно результаты централизованного экзамена будут направляться непосредственно в учреждения образования для того, чтобы уже учителя имели возможность выставлять итоговую оценку, которая будет являться фактическим средним значением между годовой оценкой и оценкой, полученной на централизованном экзамене. Ольга Коршун:

21 мая будет еще один централизованный экзамен – предмет по выбору. А что в топе у наших учеников, какие предметы они не боятся сдать во время централизованного экзамена? Какие предметы выпускники чаще выбирают для экзамена?

Андрей Иванец:

Практически вне конкуренции на первом месте стоит биология. Это очень важный аспект. Здесь математика конкурирует. Но математика достаточно ожидаемый предмет – порядка 33 % из зарегистрированных планируют сдавать математику. Биологию – порядка 18 %. Это очень важный аспект, потому что как раз таки когда проходило широкое обсуждение формата проведения централизованного экзамена, один из принципиальных моментов был, какой второй экзамен сдавать, кроме государственного языка. Это математика либо предмет по выбору. И как раз анализ желания наших выпускников показывает, что было принято абсолютно верное решение, когда была дана возможность нашим выпускникам выбрать тот предмет, который они будут сдавать. В числе топ-предметов находятся английский язык, обществоведение тоже популярный предмет, история Беларуси, физика, химия – это основная пятерка предметов, которые будут сдавать наши выпускники.