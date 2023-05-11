Виталий Сауц: «Пешеходы – это основная категория ДТП, на них приходится порядка 40 % от общего количества»

Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности». Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения. Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в оживленных местах? Все за и против обсудили в программе « Большой город » на СТВ.

Виталий Сауц, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

К сожалению, пешеходы – это основная категория ДТП, на них приходится порядка 40 % от общего количества всех ДТП. Если брать самокаты, то в 2016-м у нас не было зарегистрировано ни одного ДТП, а в 2022 году их стало уже 22. То есть рост с 0 до 22 за каких-то пять лет. Мы отмечаем, что такая тенденция (с учетом популярности этих средств) возрастает. Мы, начиная от детей в школе, доносим правила безопасного участия на дорогах. Потому что если посмотреть на улицы, то наши дети активно используют эти обычные самокаты, но те, кто уже постарше, переходят и на электросамокаты.

Екатерина Забенько:

Что касается детей, тут очень много вопросов. И самим им нельзя до определенного возраста пользоваться, и взрослым тоже не всегда можно прокатить маленького ребенка. Какие правила здесь действуют?

Виталий Сауц:

В данном случае у нас детям до 14 лет запрещено использовать средства персональной мобильности – это общее правило. В части передвижения на самокатах группой лиц – это тоже запрещено, если конструкция средства персональной мобильности не предусматривает совместное использование. Это обусловлено тем, что тяжесть последствий. Если взрослый везет того же ребенка, в случае какого-то инцидента (независимо, это с автомобилем или с пешеходом) травмы получит как взрослый, так и ребенок. Просим, чтобы они использовали средства защиты: шлемы, наколенники, налокотники. Это уменьшает риск их травмирования в результате каких-либо инцидентов и происшествий.

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