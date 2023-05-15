«Не три морковку на пирог». Поговорили со студенткой БГУИР, которая написала книгу с необычным названием

Вероника Макаревич, ведущая:

Если вы хотите узнать, за чем невозможно перестать наблюдать, так это за людьми, которые делают свой выбор. Автор этой замечательной книги под названием «Не три морковку на пирог» Дарья Нейжмак. Познакомимся с юной писательницей и узнаем, что же такое счастье и где его искать! В свои 22 Дарья Нейжмак не только студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, но и талантливый писатель.

Дарья Нейжмак, автор книги:

Первую рукопись написала в 17 лет, это была «Не три морковку на пирог». Я была подростком, решила попробовать что-то новое. Я писала только стихи, но в один момент я поняла, что лирики мало, нужно попробовать что-то другое. Нужно попробовать говорить прямо о вещах, которые меня волнуют. Так я стала писать. Я писала по ночам. В темное время суток, когда как будто все маски опускаются и можно раскрыть свое настоящее лицо, ко мне приходило вдохновение, я начинала писать.

Повесть «Какого цвета снег?» вошла в будущий сборник, а позже победила в конкурсе молодых авторов LitUp. Главный приз – издательство книги. Вот так первая проба пера и оказалась на витринах книжных магазинов столицы. Дарья Нейжмак:

И вот моя книга вышла, я держу ее в руках. Моя мечта сбылась. Очень приятно осознавать, что то, что я написала в 17 лет, оценили, заметили, даже решили назвать сборник тем самым названием, которое я придумала в 17 лет. Дебютная работа Дарьи – увлекательный рассказ от лица Времени. Оно повествует историю, которую проживал каждый из нас в девстве. А вторая повесть – настоящий портал в мир фэнтези. Вселенная вымышленная, но проблемы вполне реальные. Эти преграды и пытаются преодолеть главные герои драмы в переплете. Кстати, виртуозно управлять слогом, девушка умела еще в раннем детстве, мама – главный критик и поддержка.

Лариса Нейжмак:

Все начиналось с того, что она начала писать стихи прекрасные, добрые, светлые, яркие, чистые, красивые стихи. В пятом классе она поступила в гимназию № 20 Минска. Я сразу перешла туда работать, организовала кружок журналистики. Мы с ними изучали журналистские жанры, параллельно учились писать. Была рубрика «Проба пера», тогда уже было совершенно понятно, что у нее есть не только желание, но и способности, видение необычное нашего мира. Когда вышла ее книга, я была так горда. Я просто плакала от счастья. Я держала книгу в руках, потому что видеть на обложке фотографию ребенка, это так здорово, волнительно. Я самая счастливая мама на свете. А вот место встречи сегодня юная писательница выбрала неслучайно. Национальная библиотека – визитная карточка и гордость столицы. Белорусский алмаз – волшебное место силы. Дарья Нейжмак:

Национальная библиотека для меня знаковое место. Когда я была младше, я приходила сюда, мечтала о том, что когда-то мои книги тоже появятся в Национальной библиотеке. Периодически мы бываем здесь с друзьями, здесь можно не только почитать книги, но и послушать музыку, посмотреть фильмы, даже поиграть на фортепиано. В окружении книг как ни в каком другом месте я ловлю вдохновение. Возможно, следующий свой сюжет я придумаю в Национальной библиотеке. Именно здесь хрупкие рукописи обретают новую жизнь, а страницы древних мемуаров отправляют читателей в прошлое. И хотя лабиринты главной библиотеки страны по сей день таят множество секретов, для истинных поклонников литературы, как Дарья, эта зеркальная сокровищница – открытая книга.