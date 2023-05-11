«Весь сервис построен на GPS». Как каршеринговые фирмы следят за соблюдением клиентами ПДД?

Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности». Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения. Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в оживленных местах? Все за и против обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Все чаще говорим о том, что скорость средств персональной мобильности необходимо снижать – с такой инициативой выступает столичное ГАИ. Все согласны с тем, что 15 километров в час вполне достаточно, чтобы с комфортом прокатиться в центре города. Какие необходимо пройти согласования, чтобы уже эти правила начали действовать?

Виталий Сауц, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В настоящее время у нас в ПДД закреплено, что скорость движения лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, не должна превышать 25 километров в час. Однако инфраструктура города не всегда позволяет даже с этой скоростью передвигаться. Поэтому в настоящее время уже на завершающем этапе находятся мероприятия по реализации пилотного проекта по управлению безопасностью движения при осуществлении коммерческой деятельности – по прокату средств персональной мобильности. Екатерина Забенько:

Помогать ГАИ в контроле за скоростью на самокатах будут каршеринговые компании с помощью своего программного обеспечения. Как это будет работать или уже работает?

Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:

Данный сервис удобен тем, что мы можем централизованно регулировать движение. Мы можем в определенных зонах ограничить скорость или в определенное дни, например, когда это… Екатерина Забенько:

То есть вы можете заложить это в программу самоката, чтобы человек не мог разогнаться больше положенной скорости? Евгения Орлова:

Да. Мы можем оставить зоны, где можно ехать до 25 километров в час, можем оставить определенные зоны, где скорость будет 10 километров в час. Екатерина Забенько:

Это же здорово.