«Весь сервис построен на GPS». Как каршеринговые фирмы следят за соблюдением клиентами ПДД?
Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности». Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения. Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в оживленных местах? Все за и против обсудили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Все чаще говорим о том, что скорость средств персональной мобильности необходимо снижать – с такой инициативой выступает столичное ГАИ. Все согласны с тем, что 15 километров в час вполне достаточно, чтобы с комфортом прокатиться в центре города. Какие необходимо пройти согласования, чтобы уже эти правила начали действовать?
Виталий Сауц, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время у нас в ПДД закреплено, что скорость движения лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, не должна превышать 25 километров в час. Однако инфраструктура города не всегда позволяет даже с этой скоростью передвигаться. Поэтому в настоящее время уже на завершающем этапе находятся мероприятия по реализации пилотного проекта по управлению безопасностью движения при осуществлении коммерческой деятельности – по прокату средств персональной мобильности.
Екатерина Забенько:
Помогать ГАИ в контроле за скоростью на самокатах будут каршеринговые компании с помощью своего программного обеспечения. Как это будет работать или уже работает?
Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:
Данный сервис удобен тем, что мы можем централизованно регулировать движение. Мы можем в определенных зонах ограничить скорость или в определенное дни, например, когда это…
Екатерина Забенько:
То есть вы можете заложить это в программу самоката, чтобы человек не мог разогнаться больше положенной скорости?
Евгения Орлова:
Да. Мы можем оставить зоны, где можно ехать до 25 километров в час, можем оставить определенные зоны, где скорость будет 10 километров в час.
Екатерина Забенько:
Это же здорово.
Евгения Орлова:
В этом плане мы можем регулировать этот процесс. Весь сервис построен на GPS. Мы видим, где находятся наши самокаты, мы можем из какой-то зоны вообще их убрать, туда просто нельзя будет заезжать.
Екатерина Забенько:
Меня, например, поначалу очень сильно коробили брошенные самокаты посреди улиц, тротуаров, на пешеходных переходах. Я знаю, что в содействии со столичной ГАИ вы как-то бонусами поощряете тех людей, которые правильно паркуют арендованные средства персональной мобильности.
Евгения Орлова:
Да. При входе в приложение сначала надо пройти курс парковки, мы занимаемся его пиаром, даем людям бонусы за то, что они прошли курс. Конечно, постоянно стараемся разными способами напоминать людям, показывать, как нельзя делать.
«В пределе 40-50 ДТП в год». Как часто обладатели велосипедов и электросамокатов попадают в аварии? Подробности здесь.