ЦИК образовал округа по выборам депутатов Палаты представителей 8-го созыва. Рассказываем об электоральной кампании в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь в активной фазе подготовки к электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центризбирком образовал округа по выборам депутатов Палаты представителей восьмого созыва. Заседание ЦИК прошло сегодня, 27 сентября, в Минске, где обсудили подготовку к предстоящему важнейшему общественно-политическому событию. 25 февраля 2024 года впервые в нашей стране пройдет Единый день голосования – будет формироваться новый состав нижней палаты парламента, также граждане выберут депутатов местных советов различных уровней. Такой формат проведения выборов предусмотрен обновленной Конституцией. Важно, какие люди будут представлять интересы народа – Президент призвал поддерживать профессионалов и патриотов. В Палату представителей восьмого созыва будет избрано 110 депутатов – столько же округов в Беларуси. Соответствующее постановление приняли на заседании Центральной избирательной комиссии. О каких новшествах нужно знать электорату – расскажет Полина Королева.

Обновленная Конституция Беларуси вступила в силу 15 марта 2022 года. Это результат долгой и кропотливой работы сотен специалистов, чьи предложения на референдуме поддержал народ. На торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума во Дворце Независимости Александр Лукашенко назвал Основной закон страны уникальным правовым документом, в котором сочетаются традиции и инновации, потому – подчеркнул глава государства – его можно считать Конституцией будущего.

Принятие новой редакции Конституции потребовало определенного обновления всей законодательной базы. Предстояло актуализировать целый пакет документов. Этот процесс коснулся и Избирательного кодекса Беларуси – появился новый для государства формат проведения выборов – Единый день голосования. Впервые он пройдет 25 февраля 2024 года. В Минске избиратель получит два бюллетеня – по выборам депутатов в Палату представителей и Минского городского Совета депутатов. В регионах еще два бюллетеня – по выборам депутатов в Палату представителей, областного Совета, районного Совета и своего сельского Совета.

Подготовительная работа к электоральной кампании 2024 года продолжается: сегодня образованы округа по выборам депутатов Палаты представителей восьмого созыва – их сформировано 110. Центральная избирательная комиссия приняла постановление, в котором подробно описаны границы каждого округа, а также их наименование и число избирателей. В составе избирательных комиссий будут работать порядка 70 тысяч человек.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Окружные комиссии, которые будут заниматься организацией выборов депутатов Палаты представителей, они же и выполнят функции окружных комиссий по выборам депутатов областных и Минского городского Совета депутатов. Соответственно, нам тоже очень важно, как эти округа по выборам депутатов Палаты представителей закрыли и округа по выборам депутатов областных и Минского городского Совета. Могу сразу подчеркнуть, что количество избирательных округов, по сравнению с предыдущей кампанией по выборам депутатов в Палату представителей (в 2019 году), не изменилось по территориям. Такое же количество осталось. То есть в Минске было 20 округов, так их осталось 20 округов.

Подробную карту округов можно найти на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. В преддверии Единого дня голосования особое внимание – вопросам информационной безопасности. Официальный портал ЦИК проходит модернизацию: отрабатываются вопросы пропускной способности и противостояния внешним атакам.

Предусмотрены и альтернативные варианты информирования: через СМИ, прямые телефонные линии и работу пресс-центра, который в Единый день голосования планируют разместить в малом зале Дворца Республики. Качественная подготовительная работа – лишь часть условий для проведения электоральной кампании на высоком уровне. Важно, чтобы интересы людей представляли достойные люди. Таких в Беларуси хватает – это отметил Александр Лукашенко, назначая новых руководителей в местные органы власти. Глава государства подчеркнул, что их надо поддерживать.