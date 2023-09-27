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Квартиры для нуждающихся продолжают возводить в Лошице. На каком этапе строительство?

27 сентября 2023 15:37
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Новости Беларуси. В микрорайоне «Лошица-7» продолжают возводить новые жилые дома. Из запланированных многоэтажек готова пока только одна. Еще четыре – на стадии строительства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как ожидается, к концу года сдадут один дом. Квартиры в нем получат семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Сейчас строители работают над внутренней отделкой и фасадом. На первом этаже разместятся помещения для парикмахерских, фотоателье, аптеки, отделения банка, кафе. Для будущих жильцов уже готова подземная гараж-стоянка на 165 мест.

Квартиры для нуждающихся продолжают возводить в Лошице. На каком этапе строительство?-1

Павел Романовский, начальник управления по архитектуре и строительству Администрации Ленинского района:
Из 405 квартир 55 – однокомнатные, двухкомнатных – 164, трехкомнатных – 182 и двухуровневых пятикомнатных – четыре квартиры.

Квартиры для нуждающихся продолжают возводить в Лошице. На каком этапе строительство?-4

Также началось строительство третьего дома. Работы над четвертым и пятым должны стартовать до конца года. Их возведут за счет городского бюджета. Квартиры здесь будут предназначены для отселения граждан. Кроме многоэтажек, в микрорайоне построят многоуровневый паркинг на 500 машино-мест.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Павел Романовский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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