Квартиры для нуждающихся продолжают возводить в Лошице. На каком этапе строительство?

Новости Беларуси. В микрорайоне «Лошица-7» продолжают возводить новые жилые дома. Из запланированных многоэтажек готова пока только одна. Еще четыре – на стадии строительства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как ожидается, к концу года сдадут один дом. Квартиры в нем получат семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Сейчас строители работают над внутренней отделкой и фасадом. На первом этаже разместятся помещения для парикмахерских, фотоателье, аптеки, отделения банка, кафе. Для будущих жильцов уже готова подземная гараж-стоянка на 165 мест.