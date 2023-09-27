Быть честными друг перед другом. В чём секрет семейного счастья?

Молодая семья. Взаимоотношения между сватами – родителями молодоженов – очень сильно влияют на формирование климата в доме и начало семейной жизни. О том, как создать гармоничный союз между родственниками, и что делать, если возникают определенные проблемы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Нина Климович, руководитель коллектива «Радзiма» Новинского СДК Березинского района:

Секретом долгой супружеской жизни является то, что надо свой характер иногда немножечко избавлять и не показывать свое «я». Надо заботиться друг о друге в первую очередь, чтобы жена заботилась о муже, муж о жене заботился. Чтобы друг перед другом были честные, тогда семья сильная, сложится.

Сергей Парчевский:

Как выстроить, в чем секрет добрых взаимоотношений между сватами?

Нина Климович:

Я считаю, что добрые отношения между сватами – это когда дети живут в дружбе.

Сергей Парчевский:

Мирно, тогда и у родителей между собой все будет хорошо.

Нина Климович:

Когда у детей все хорошо, родителям, и с той, и с другой стороны, очень приятно на них смотреть. Глядеть, как растут внуки. Если надо чем-то помочь, помогаем. Дети должны быть самостоятельными.