Лукашенко о выборах 2024-го: упаси нас господь проводить кампанию, как американцы – по почте особенно

Александр Лукашенко 25 сентября во Дворце Независимости адресовал новым руководителям гор- и райисполкомов несколько задач, ведь впереди нашу страну ждет ряд электоральных кампаний, сообщает пресс-служба Президента.

Лукашенко назвал три области Беларуси, где нужен «железный контроль» – подробности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас очень прошу и еще раз подчеркиваю: компартии нет, все в ваших руках. Впереди крупные электоральные кампании, где идеологическая составляющая имеет первостепенное значение. Работайте, думайте, кто будет представлять вас в парламенте, ВНС. Мы абсолютно не прячем то, что кого-то будем поддерживать. Это естественно. Если бы мы сейчас, знаете, такими целомудренными себя представляли, с нас бы просто смеялись.

Нас все время американцы учили. Вы видите, как там проходила и проходит избирательная кампания. Упаси нас господь так проводить ее, по почте особенно. И если бы мы так проводили, нас бы – сейчас нет, а раньше – с лица земли стерли.

«У нас есть свои задачи, есть свои цели. Определяете достойных патриотичных людей, профессионалов. И поддерживайте их на парламентских выборах и в ВНС. Ничего я не прячу и вам прятать нечего. Но это должны быть профессионалы, достойные люди. Чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости. Умных, талантливых людей у нас предостаточно», – подчеркнул Президент республики Беларусь.