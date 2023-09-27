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«Никогда не останавливаться в своём развитии». Мингорисполком поздравил молодых специалистов-медиков

27 сентября 2023 16:16
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Новости Беларуси. «Посвящение в профессию». В столице чествовали молодых специалистов-медиков и лучших наставников, сообщили и в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Никогда не останавливаться в своём развитии». Мингорисполком поздравил молодых специалистов-медиков-1

Участие в мероприятии приняли врачи, средний медперсонал, руководители и председатели профсоюзных комитетов организаций здравоохранения. На первом рабочем месте за молодежью закрепляют опытного наставника. Поэтому самым ответственным вручили соответствующий нагрудный знак отличия. В 2023 году его удостоены два специалиста.

«Никогда не останавливаться в своём развитии». Мингорисполком поздравил молодых специалистов-медиков-4

Ольга Довгучиц, врач-стоматолог 19-й городской детской поликлиники:
Быть молодым специалистом очень ответственно. Это временами нелегко. Конечно, главный совет – никогда не останавливаться в своем развитии, постоянно изучать что-то новое, посещать конференции, лекции. Ездить в другие города, если есть возможность. Движение всегда будет давать рост в вашей профессии, и вы никогда не потеряете интерес к вашей профессии.

«Никогда не останавливаться в своём развитии». Мингорисполком поздравил молодых специалистов-медиков-7

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Эти мероприятия важны, чтобы подчеркнуть отношение государства, системы здравоохранения и властей города к каждому медицинскому работнику. Мы пополнились практически тысячной армией медицинских работников.

«Никогда не останавливаться в своём развитии». Мингорисполком поздравил молодых специалистов-медиков-10

Всего в системе здравоохранения Минска около 300 молодых специалистов. Всем оказывается поддержка. В учреждениях есть все возможности для карьерного роста и развития.

# Молодые специалисты # общество # Игорь Юркевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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