«Никогда не останавливаться в своём развитии». Мингорисполком поздравил молодых специалистов-медиков

Новости Беларуси. «Посвящение в профессию». В столице чествовали молодых специалистов-медиков и лучших наставников, сообщили и в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участие в мероприятии приняли врачи, средний медперсонал, руководители и председатели профсоюзных комитетов организаций здравоохранения. На первом рабочем месте за молодежью закрепляют опытного наставника. Поэтому самым ответственным вручили соответствующий нагрудный знак отличия. В 2023 году его удостоены два специалиста.

Ольга Довгучиц, врач-стоматолог 19-й городской детской поликлиники:

Быть молодым специалистом очень ответственно. Это временами нелегко. Конечно, главный совет – никогда не останавливаться в своем развитии, постоянно изучать что-то новое, посещать конференции, лекции. Ездить в другие города, если есть возможность. Движение всегда будет давать рост в вашей профессии, и вы никогда не потеряете интерес к вашей профессии.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Эти мероприятия важны, чтобы подчеркнуть отношение государства, системы здравоохранения и властей города к каждому медицинскому работнику. Мы пополнились практически тысячной армией медицинских работников.