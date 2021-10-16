«Посадить дерево, чтобы память была о тебе». Александр Барсуков принял участие в городском субботнике

Сотрудники коммунальных служб пришли помочь озеленить двор, который долгое время оставался проблемной точкой на карте района. Недостроенный административный комплекс и паркинг несколько лет были обнесены забором. Летом вокруг дома закипела работа. Забор убрали, территорию привели в порядок. Во дворе дома появилась детская игровая площадка.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:

Мы наводим порядок не только в центральной части города, обратите внимание, но и на окраинах. Но инициатива должна идти от людей. Каждый на своей дворовой территории. Если он пойдет, возьмет саженцы и посадит возле своего дома там, где ему нравится. Люди ему спасибо скажут. Что нужно в жизни сделать? Посадить дерево, чтобы память была о тебе.

Режим осенней перезагрузки в Минске включен на максимум. Помочь разнообразить городскую флору может каждый. Не только во время ближайших субботников – для личного экомарафона подойдет любой день.