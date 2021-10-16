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«Посадить дерево, чтобы память была о тебе». Александр Барсуков принял участие в городском субботнике

16 октября 2021 17:45
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Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ проехалась по разным районам Минска и выяснила, что субботний труд объединил семьи и целые коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Посадить дерево, чтобы память была о тебе». Александр Барсуков принял участие в городском субботнике-1

Во Фрунзенском районе акция «Зеленый двор вместе!» прошла на территории, прилегающей к дому № 80 по улице Неманской.  

«В субботниках наших приняли участие более 15 тысяч человек». Минчане массово вышли на уборку территории – читать здесь.  

Сотрудники коммунальных служб пришли помочь озеленить двор, который долгое время оставался проблемной точкой на карте района. Недостроенный административный комплекс и паркинг несколько лет были обнесены забором. Летом вокруг дома закипела работа. Забор убрали, территорию привели в порядок. Во дворе дома появилась детская игровая площадка.  

«Посадить дерево, чтобы память была о тебе». Александр Барсуков принял участие в городском субботнике-4

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:  
Мы наводим порядок не только в центральной части города, обратите внимание, но и на окраинах. Но инициатива должна идти от людей. Каждый на своей дворовой территории. Если он пойдет, возьмет саженцы и посадит возле своего дома там, где ему нравится. Люди ему спасибо скажут. Что нужно в жизни сделать? Посадить дерево, чтобы память была о тебе.  

Режим осенней перезагрузки в Минске включен на максимум. Помочь разнообразить городскую флору может каждый. Не только во время ближайших субботников – для личного экомарафона подойдет любой день.  

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Барсуков # Фотофакт

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