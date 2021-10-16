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Юрий Горбич: вакцинация – это единственная мера, которая защищает от тяжёлого течения заболеваний

16 октября 2021 11:55
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Новости Беларуси. Эпидемиологическую ситуацию 16 октября обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На рабочее совещание по противодействию распространения COVID-19 пригласили медиков-практиков из Минздрава, больниц и поликлиник, а также медуниверситетов. Встречу возглавила глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова.  

Юрий Горбич: вакцинация – это единственная мера, которая защищает от тяжёлого течения заболеваний-1

Особое внимание – наличию мест в больницах и кислорода, а также необходимых для лечения пациентов лекарств. В последние несколько недель в Беларуси отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По всей стране под лечение пациентов с COVID уже перепрофилировано почти 30 тысяч коек. Вирус стал опаснее. И спрогнозировать, как будет складываться ситуация, сложно. Медики призывают с пониманием отнестись к обязательным требованиям использования защитных масок и соблюдения принципа социального дистанцирования. Не снимается с повестки и вопрос вакцинации. Это единственный способ снизить риск заражения. Только в Гомельском регионе первой дозой вакцины уже привито больше 30 % населения.  

Юрий Горбич: вакцинация – это единственная мера, которая защищает от тяжёлого течения заболеваний-4

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО:
Чуть более ответственно за последние пару недель стали относиться к вакцинации, потому что потихонечку темпы возрастают, но они все равно, на наш взгляд, недостаточны, потому то на самом деле в настоящий момент это единственная мера, которая гарантированно защищает от тяжелого течения заболеваний.  

Юрий Горбич: вакцинация – это единственная мера, которая защищает от тяжёлого течения заболеваний-7

Эпидемиологическая обстановка на постоянном контроле главы государства. На прошедшей 14 октября встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге Александр Лукашенко заявил, что следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу ситуации в связи с COVID-19.  

# Коронавирус # общество # Наталья Кочанова # Юрий Горбич # Александр Лукашенко # Ханс Клюге # Фотофакт

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