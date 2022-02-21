22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Даведаліся, што адбывалася на ўчастках за дзень да старту

Навіны Беларусі. Галоўная палітычная кампанія года, рэферэндум па зменах і дапаўненнях у Канстытуцыю, выходзіць на фініш. Ужо заўтра, 22 лютага, а дзясятай раніцы будзе дадзены старт датэрміноваму галасаванню, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Да гэтага ў краіне надрукавалі больш за 7 мільёнаў бюлетэняў, якія сёння размеркавалі паміж участкамі. Іх створана больш за 5,5 тысячы па ўсёй Беларусі. Гатоўнасць нумар адзін – рэпартаж Галіны Буро.

У самай вялікай школе ў Гродзенскай вобласці, 41-й, размясціліся тры ўчасткі для галасавання. Малады мікрараён, яўка, мяркуючы па мінулых кампаніях, высокая. На гэта разлічваюць і зараз. Тым больш яшчэ на этапе праверкі спісаў паступіла ўжо каля паўсотні званкоў. Людзі цікавіліся, да якога ўчастка адносяцца. Зараз ідзе апошняя падрыхтоўка. Для зручнасці грамадзян у кабінцы размяшчаюць узор, як прагаласаваць, каб не сапсаваць бюлетэнь.

Возможны два варианта. Если голосующий за изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, значит он выбирает пункт «За», если против – выбирает пункт «Против». Других пометок не надо делать.

Сёння па ўсёй краіне на ўчасткі ў суправаджэнні міліцыі даставілі бюлетэні для галасавання. Іх пералічваюць, і на адваротным баку кожнага прадстаўнікі ўчастковай камісіі павінны паставіць два подпісы – без гэтага дакумент лічыцца несапраўдным. Нягледзячы на смс-рассылкі пра нібыта перанос рэферэндуму, на ўчастку запэўнілі: гэта фэйк чыстай вады. Заўтра раніцай апячатаюць урны і дадуць старт датэрміноваму галасаванню, згодна з планам.

Віталь Круповіч, старшыня ўчастковай камісіі па рэферэндуме ўчастка для галасавання № 92 Кастрычніцкага раёна Гродна:

На досрочное голосование у нас выделен кабинет, каждый голосующий сможет прийти и в отдельной кабинке проголосовать. Время работы участковой комиссии – с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Аддаць свой голас да асноўнага дня волевыяўлення мае права любы грамадзянін, які не зможа прагаласаваць у нядзелю. Прычыну тлумачыць не трэба. Галоўнае – не забыцца ўзяць з сабой дакумент, які засведчыць асобу. На гомельскім участку № 29 на рэферэндум чакаюць больш за 2 000 чалавек. У асноўным гэта людзі сталага ўзросту, якія аддаюць перавагу датэрміноваму галасаванню. Калі няма дакументаў. Як прагаласаваць на рэферэндуме без пашпарта? Чытайце тут.

Адзін з акцэнтаў – на выкананне мер бяспекі з улікам эпідэміялагічнай сітуацыі. Участкі будуць рэгулярна праветрываць, членам камісіі выдаюць маскі і антысептыкі. Кабінкі без гардзін. Навіна электаральнай кампаніі – да людзей, якія хварэюць або знаходзяцца на ізаляцыі, прыедуць прадстаўнікі закрытых участкаў з паліклінік і бальніц. Даведацца пра свой нумар участка можна нават з дому – у дапамогу сучасныя тэхналогіі.