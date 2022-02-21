Прямой эфир

22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Даведаліся, што адбывалася на ўчастках за дзень да старту

21 февраля 2022 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Галоўная палітычная кампанія года, рэферэндум па зменах і дапаўненнях у Канстытуцыю, выходзіць на фініш. Ужо заўтра, 22 лютага, а дзясятай раніцы будзе дадзены старт датэрміноваму галасаванню, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Да гэтага ў краіне надрукавалі больш за 7 мільёнаў бюлетэняў, якія сёння размеркавалі паміж участкамі. Іх створана больш за 5,5 тысячы па ўсёй Беларусі.

Гатоўнасць нумар адзін – рэпартаж Галіны Буро.

22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Даведаліся, што адбывалася на ўчастках за дзень да старту-1

У самай вялікай школе ў Гродзенскай вобласці, 41-й, размясціліся тры ўчасткі для галасавання. Малады мікрараён, яўка, мяркуючы па мінулых кампаніях, высокая. На гэта разлічваюць і зараз. Тым больш яшчэ на этапе праверкі спісаў паступіла ўжо каля паўсотні званкоў. Людзі цікавіліся, да якога ўчастка адносяцца. Зараз ідзе апошняя падрыхтоўка. Для зручнасці грамадзян у кабінцы размяшчаюць узор, як прагаласаваць, каб не сапсаваць бюлетэнь.

22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Даведаліся, што адбывалася на ўчастках за дзень да старту-4

Возможны два варианта. Если голосующий за изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, значит он выбирает пункт «За», если против – выбирает пункт «Против». Других пометок не надо делать.

22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Даведаліся, што адбывалася на ўчастках за дзень да старту-7

Сёння па ўсёй краіне на ўчасткі ў суправаджэнні міліцыі даставілі бюлетэні для галасавання. Іх пералічваюць, і на адваротным баку кожнага прадстаўнікі ўчастковай камісіі павінны паставіць два подпісы – без гэтага дакумент лічыцца несапраўдным. Нягледзячы на смс-рассылкі пра нібыта перанос рэферэндуму, на ўчастку запэўнілі: гэта фэйк чыстай вады. Заўтра раніцай апячатаюць урны і дадуць старт датэрміноваму галасаванню, згодна з планам.

22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Даведаліся, што адбывалася на ўчастках за дзень да старту-10

Віталь Круповіч, старшыня ўчастковай камісіі па рэферэндуме ўчастка для галасавання № 92 Кастрычніцкага раёна Гродна:
На досрочное голосование у нас выделен кабинет, каждый голосующий сможет прийти и в отдельной кабинке проголосовать. Время работы участковой комиссии с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Аддаць свой голас да асноўнага дня волевыяўлення мае права любы грамадзянін, які не зможа прагаласаваць у нядзелю. Прычыну тлумачыць не трэба. Галоўнае – не забыцца ўзяць з сабой дакумент, які засведчыць асобу.

На гомельскім участку № 29 на рэферэндум чакаюць больш за 2 000 чалавек. У асноўным гэта людзі сталага ўзросту, якія аддаюць перавагу датэрміноваму галасаванню.

Калі няма дакументаў. Як прагаласаваць на рэферэндуме без пашпарта? Чытайце тут.

22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Даведаліся, што адбывалася на ўчастках за дзень да старту-13

Адзін з акцэнтаў – на выкананне мер бяспекі з улікам эпідэміялагічнай сітуацыі. Участкі будуць рэгулярна праветрываць, членам камісіі выдаюць маскі і антысептыкі. Кабінкі без гардзін. Навіна электаральнай кампаніі – да людзей, якія хварэюць або знаходзяцца на ізаляцыі, прыедуць прадстаўнікі закрытых участкаў з паліклінік і бальніц.

Даведацца пра свой нумар участка можна нават з дому – у дапамогу сучасныя тэхналогіі.

22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Даведаліся, што адбывалася на ўчастках за дзень да старту-16

Галіна Буро, карэспандэнт:
Да рэферэндуму запусцілі інтэрактыўную карту. Дастаткова ўвесці ў пошукавы радок свой адрас, і сістэма выдасць, да якога ўчастка для галасавання вы ставіцеся. А таксама яго кантактныя нумары тэлефонаў.

Сачыць за актуальнай інфармацыяй аб ходзе рэферэндума можна і ў мабільным тэлефоне. Створаны Telegram-каналы. Электаральная кампанія абяцае быць насычанай: па традыцыі людзям, якія ўпершыню галасуюць, уручаць падарункі, а на Дзень абаронцы Айчыны рыхтуюць сюрпрызы для мужчын. Святочны настрой не лішні, бо падзея ўсё ж такі знакавая: чалавек робіць уклад у выбар вектару развіцця сваёй краіны, датыкаецца да важнай падзеі ў гісторыі суверэннай Беларусі.

# Референдум # общество # Виталий Крупович # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Гигин о США: «Они приучили своё общественное мнение, что Россия и Беларусь – это агрессоры»
21 февраля 2022 19:34

Вадим Гигин о США: «Они приучили своё общественное мнение, что Россия и Беларусь – это агрессоры»

Авдонин о США: если будет взвешенная позиция Москвы по ЛНР, ДНР, у них уже не будет возможности эскалировать ситуацию
21 февраля 2022 19:31

Авдонин о США: если будет взвешенная позиция Москвы по ЛНР, ДНР, у них уже не будет возможности эскалировать ситуацию

Политолог: если войска будут нужны на границе, они там будут стоять вечно
21 февраля 2022 19:21

Политолог: если войска будут нужны на границе, они там будут стоять вечно