Калі няма дакументаў. Як прагаласаваць на рэферэндуме без пашпарта?

Сяргей Кузняцоў, старшыня ўчастковай камісіі па рэферэндуму ўчастка для галасавання № 29 Гомеля:

Количество голосующих на нашем участке – более 2 тысяч. Пригласительные заранее были разнесены всем гражданам по домам и опущены в почтовые ящики. Примечательно, что к нам уже обратилась одна женщина, которая сдала документы для оформления визы и, боясь, что у нее не будет на руках паспорта, хотела проголосовать заранее. Поэтому хотелось бы предупредить всех граждан, что помимо паспорта вы можете прийти на участок для голосования и предъявить документ, в котором должна быть фотография. Это может быть служебное удостоверение, военный билет, пенсионное удостоверение.