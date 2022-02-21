Прямой эфир

Калі няма дакументаў. Як прагаласаваць на рэферэндуме без пашпарта?

21 февраля 2022 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. 21 лютага бюлетэні для галасавання на рэферэндуме паступяць на ўчасткі. Усе яны гатовы да пачатку датэрміновага волевыяўлення, якое пачнецца 22 лютага, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Калі няма дакументаў. Як прагаласаваць на рэферэндуме без пашпарта?-1

Раней жыхарам усіх рэгіёнаў даслалі паведамленні з інфармацыяй пра час працы камісій і месцах для галасавання. Цяпер праходзіць генеральная праверка гатоўнасці ўчасткаў, наладжванне сувязі. Адзін з акцэнтаў – на захаванне мер бяспекі з улікам эпідэміялагічнай сітуацыі.

Калі няма дакументаў. Як прагаласаваць на рэферэндуме без пашпарта?-4

Сяргей Кузняцоў, старшыня ўчастковай камісіі па рэферэндуму ўчастка для галасавання № 29 Гомеля:
Количество голосующих на нашем участке – более 2 тысяч. Пригласительные заранее были разнесены всем гражданам по домам и опущены в почтовые ящики. Примечательно, что к нам уже обратилась одна женщина, которая сдала документы для оформления визы и, боясь, что у нее не будет на руках паспорта, хотела проголосовать заранее. Поэтому хотелось бы предупредить всех граждан, что помимо паспорта вы можете прийти на участок для голосования и предъявить документ, в котором должна быть фотография. Это может быть служебное удостоверение, военный билет, пенсионное удостоверение.

Калі няма дакументаў. Як прагаласаваць на рэферэндуме без пашпарта?-7

Датэрмінова прагаласаваць беларусы змогуць з 22 да 26 лютага. Участкі будуць адкрыты з 10:00 да 14:00 і з 16:00 да 19:00. У нядзелю, 27 лютага – асноўны дзень галасавання, з 8:00 да 20:00. Аддаць голас можна не толькі па месцы рэгістрацыі, але і на ўчастку побач з часовым месцам жыхарства пры прадстаўленні адпаведнага дакумента.

# Референдум # общество # Сергей Кузнецов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аддаць свой голас за будучыню. Калектыў «Гомсельмаша» далучыўся да нацыянальнага флэшмобу «Рэферэндуму быць!»
21 февраля 2022 13:04

Аддаць свой голас за будучыню. Калектыў «Гомсельмаша» далучыўся да нацыянальнага флэшмобу «Рэферэндуму быць!»

«Они боятся». Кубраков о предложении Президента беглым покаяться и о безопасности на референдуме
21 февраля 2022 12:57

«Они боятся». Кубраков о предложении Президента беглым покаяться и о безопасности на референдуме

Лидия Ермошина о санкциях, обиде на власть Украины и референдуме по Конституции
21 февраля 2022 12:44

Лидия Ермошина о санкциях, обиде на власть Украины и референдуме по Конституции