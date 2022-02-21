Калі няма дакументаў. Як прагаласаваць на рэферэндуме без пашпарта?

Навіны Беларусі. 21 лютага бюлетэні для галасавання на рэферэндуме паступяць на ўчасткі. Усе яны гатовы да пачатку датэрміновага волевыяўлення, якое пачнецца 22 лютага, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Беларусі. 21 лютага бюлетэні для галасавання на рэферэндуме паступяць на ўчасткі. Усе яны гатовы да пачатку датэрміновага волевыяўлення, якое пачнецца 22 лютага, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Раней жыхарам усіх рэгіёнаў даслалі паведамленні з інфармацыяй пра час працы камісій і месцах для галасавання. Цяпер праходзіць генеральная праверка гатоўнасці ўчасткаў, наладжванне сувязі. Адзін з акцэнтаў – на захаванне мер бяспекі з улікам эпідэміялагічнай сітуацыі.
Сяргей Кузняцоў, старшыня ўчастковай камісіі па рэферэндуму ўчастка для галасавання № 29 Гомеля:
Количество голосующих на нашем участке – более 2 тысяч. Пригласительные заранее были разнесены всем гражданам по домам и опущены в почтовые ящики. Примечательно, что к нам уже обратилась одна женщина, которая сдала документы для оформления визы и, боясь, что у нее не будет на руках паспорта, хотела проголосовать заранее. Поэтому хотелось бы предупредить всех граждан, что помимо паспорта вы можете прийти на участок для голосования и предъявить документ, в котором должна быть фотография. Это может быть служебное удостоверение, военный билет, пенсионное удостоверение.
Датэрмінова прагаласаваць беларусы змогуць з 22 да 26 лютага. Участкі будуць адкрыты з 10:00 да 14:00 і з 16:00 да 19:00. У нядзелю, 27 лютага – асноўны дзень галасавання, з 8:00 да 20:00. Аддаць голас можна не толькі па месцы рэгістрацыі, але і на ўчастку побач з часовым месцам жыхарства пры прадстаўленні адпаведнага дакумента.