Другі дзень датэрміновага галасавання – што адзначаюць міжнародныя назіральнікі?
Другі дзень датэрміновага галасавання па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і мясцовых Саветаў. Хутка стане вядома, колькі ўжо людзей вызначыліся з тым, хто будзе прадстаўляць іх інтарэсы як у парламенце, так і ў мясцовых Саветах, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Яўка даволі высокая і гэта яшчэ раз сведчыць пра неабыякавасць беларусаў да будучыні краіны.
Місію на выбарчых участках прадаўжаюць і міжнародныя назіральнікі. Галоўная ўвага на забяспечванне ўсіх умоў для грамадзян, каб яны маглі вольна выкарыстоўваць сваё канстытуцыйнае права. Уражанні ад арганізацыі працэсу – станоўчыя. На ўчастках № 272 і № 273 Мінска другі дзень датэрміновага галасавання прайшоў без заўваг і недахопаў.
Увогуле, сачыць за выбарамі эксперты Місіі СНД пачалі з 22 студзеня. За гэты час атрымалася прыняць удзел у назіранні за асноўнымі этапамі падрыхтоўкі да правядзення адзінага дня галасавання.
Халмурат Рашыдаў, міжнародны назіральнік ад СНД:
Мы с самого начала всего процесса наблюдаем непосредственно в участках окружных, городских, непосредственно в избирательных участках. И до сегодня на всех этапах осуществлена большая комплексная работа.
Датэрміновае галасаванне на выбарах Палаты прадстаўнікоў і мясцовых Саветаў будзе праходзіць у Беларусі па суботу 24 лютага ўключна. 25 лютага – адзіны дзень галасавання. Участкі ў нядзелю будуць адкрыты з 8:00 да 20:00.
Таксама чытайце:
Ігар Карпенка паведаміў аб сумесным праекце ЦВК і Міністэрства адукацыі
Участак для галасавання ў Гродна працаваў выключна на беларускай мове
Ігар Карпенка: «Думаю, што грамадзяне актыўна прымуць удзел у галасаванні»