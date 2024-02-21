Прямой эфир

Другі дзень датэрміновага галасавання – што адзначаюць міжнародныя назіральнікі?

21 февраля 2024 18:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Другі дзень датэрміновага галасавання па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і мясцовых Саветаў. Хутка стане вядома, колькі ўжо людзей вызначыліся з тым, хто будзе прадстаўляць іх інтарэсы як у парламенце, так і ў мясцовых Саветах, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Яўка даволі высокая і гэта яшчэ раз сведчыць пра неабыякавасць беларусаў да будучыні краіны.

Другі дзень датэрміновага галасавання – што адзначаюць міжнародныя назіральнікі?-1

Місію на выбарчых участках прадаўжаюць і міжнародныя назіральнікі. Галоўная ўвага на забяспечванне ўсіх умоў для грамадзян, каб яны маглі вольна выкарыстоўваць сваё канстытуцыйнае права. Уражанні ад арганізацыі працэсу – станоўчыя. На ўчастках № 272 і № 273 Мінска другі дзень датэрміновага галасавання прайшоў без заўваг і недахопаў.

Другі дзень датэрміновага галасавання – што адзначаюць міжнародныя назіральнікі?-4

Увогуле, сачыць за выбарамі эксперты Місіі СНД пачалі з 22 студзеня. За гэты час атрымалася прыняць удзел у назіранні за асноўнымі этапамі падрыхтоўкі да правядзення адзінага дня галасавання.

Другі дзень датэрміновага галасавання – што адзначаюць міжнародныя назіральнікі?-7

Халмурат Рашыдаў, міжнародны назіральнік ад СНД:
Мы с самого начала всего процесса наблюдаем непосредственно в участках окружных, городских, непосредственно в избирательных участках. И до сегодня на всех этапах осуществлена большая комплексная работа.

Датэрміновае галасаванне на выбарах Палаты прадстаўнікоў і мясцовых Саветаў будзе праходзіць у Беларусі па суботу 24 лютага ўключна. 25 лютага – адзіны дзень галасавання. Участкі ў нядзелю будуць адкрыты з 8:00 да 20:00.

Таксама чытайце:

Ігар Карпенка паведаміў аб сумесным праекце ЦВК і Міністэрства адукацыі

Участак для галасавання ў Гродна працаваў выключна на беларускай мове

Ігар Карпенка: «Думаю, што грамадзяне актыўна прымуць удзел у галасаванні»

# Выборы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Зритель является частью постановки. Где в Минске побывать на иммерсивном шоу?
21 февраля 2024 18:56

Зритель является частью постановки. Где в Минске побывать на иммерсивном шоу?

Участак для галасавання ў Гродна працаваў выключна на беларускай мове
21 февраля 2024 18:54

Участак для галасавання ў Гродна працаваў выключна на беларускай мове

Ігар Карпенка паведаміў аб сумесным праекце ЦВК і Міністэрства адукацыі
21 февраля 2024 18:49

Ігар Карпенка паведаміў аб сумесным праекце ЦВК і Міністэрства адукацыі