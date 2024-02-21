Другі дзень датэрміновага галасавання – што адзначаюць міжнародныя назіральнікі?

Другі дзень датэрміновага галасавання па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і мясцовых Саветаў. Хутка стане вядома, колькі ўжо людзей вызначыліся з тым, хто будзе прадстаўляць іх інтарэсы як у парламенце, так і ў мясцовых Саветах, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Яўка даволі высокая і гэта яшчэ раз сведчыць пра неабыякавасць беларусаў да будучыні краіны.