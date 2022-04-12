В 2012 году запустили белорусский спутник зондирования Земли. Кто сегодня пользуется этими данными?

108 минут, которые положили начало новой истории. День полета человека в космос отмечают 12 апреля во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 61 год прошел с того момента, как Юрий Гагарин покорил внеземное пространство и открыл двери в космос. Вклад в освоение вносят и белорусы. Хорошо известные нам имена: Петр Климук, Владимир Коваленок и наш современник Олег Новицкий.

Национальная система спутниковой связи и вещания, запуск ракетоносителя с китайского космодрома с первым белорусским телекоммуникационным спутником. И это уже не технологии будущего – скорее настоящего. Стратегически важным для Беларуси стал запуск в 2012 году с космодрома Байконур собственного спутника дистанционного зондирования Земли. Так мы стали полноправным членом клуба космических держав.