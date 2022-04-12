В 2012 году запустили белорусский спутник зондирования Земли. Кто сегодня пользуется этими данными?
108 минут, которые положили начало новой истории. День полета человека в космос отмечают 12 апреля во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 61 год прошел с того момента, как Юрий Гагарин покорил внеземное пространство и открыл двери в космос. Вклад в освоение вносят и белорусы. Хорошо известные нам имена: Петр Климук, Владимир Коваленок и наш современник Олег Новицкий.
Национальная система спутниковой связи и вещания, запуск ракетоносителя с китайского космодрома с первым белорусским телекоммуникационным спутником. И это уже не технологии будущего – скорее настоящего. Стратегически важным для Беларуси стал запуск в 2012 году с космодрома Байконур собственного спутника дистанционного зондирования Земли. Так мы стали полноправным членом клуба космических держав.
Сергей Золотой, директор НИРУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
На сегодня по результатам 10 лет успешной эксплуатации белорусско-российской орбитальной группировки можем сказать, что задача широкого внедрения в народное хозяйство этих космических технологий в основном решена. Одно из министерств пользуется нашей информацией из космоса и более 20 организаций. То есть совокупная выручка от реализации продукции, которая была получена при создании системы и ее эксплуатации, больше чем на 20 миллионов долларов превышает расходы на ее создание и эксплуатацию.
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