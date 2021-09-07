Чёрное или полностью прозрачное? В свадебном салоне рассказали, какие необычные наряды у них покупали
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Бывают скромные свадьбы в джинсах, в блузочке. Вы джинсы и блузочки предлагаете, у вас есть такой ассортимент?
Юлия Носач, руководитель свадебного салона:
Для тех, кто хочет просто скромно зарегистрироваться – я уже принесла несколько моделей -- простое элегантное платье. Это атлас, просто стрейчевая ткань, очень аккуратная. В основном предпочитают регистрироваться так.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
А как часто у вас с необычными нарядами приходится сталкиваться?
Юлия Носач:
Были моменты, когда и черное платье заказывали. Если сейчас касаться необычного наряда, то я бы сказала, что это полностью прозрачное кружевное платье. Сегодня это самый необычный наряд, когда там видны коротенькие трусики-шортики, бюстгалтер. Последняя невеста была именно такая у меня, захотела полностью прозрачное платье.
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Наталья Надольская:
Скажите, вы в любой одежде готовы принять на бракосочетание пару или есть какой-то дресс-код определенный при входе в ЗАГС?
Юлия Виноградова, начальник ЗАГСа Первомайского района:
Нет, дресс-кода нет. Приходили к нам на регистрацию и в костюмах карнавальных. Конечно же, они уже подали заявление, они уже готовы прийти на регистрацию брака, мы готовимся к этому. Поэтому остановить их на пороге ЗАГСа мы не сможем.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Если к вам пришла невеста с нестандартной фигурой, готовы ли вы ей помочь? Работают ли в тандеме с вами стилисты, как вы подбираете такие наряды?
Юлия Носач:
Всегда, конечно, когда невеста с нестандартной фигурой, мы шьем на заказ. Хотя в нашем салоне более 300 моделей, то есть мы можем подобрать на любую фигуру. Если невеста готова шить, то пожалуйста, мы это приветствуем.
Юлия Крыницкая:
А если невесте нравится платье, но вы видите, что оно ей кардинально не подходит, вы будете отговаривать?
Юлия Носач:
Я скажу.
Наталья Надольская:
А вот все говорят: свадебные салоны – это только свадебные платья. Может быть, есть еще какие-то аксессуары? Шляпки, туфли. То есть вы все под ключ делаете образ?
Юлия Носач:
Невеста под ключ, да. Традиционным украшением все равно остается фата, конечно.