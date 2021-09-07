Чёрное или полностью прозрачное? В свадебном салоне рассказали, какие необычные наряды у них покупали

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Бывают скромные свадьбы в джинсах, в блузочке. Вы джинсы и блузочки предлагаете, у вас есть такой ассортимент?

Юлия Носач, руководитель свадебного салона:

Для тех, кто хочет просто скромно зарегистрироваться – я уже принесла несколько моделей -- простое элегантное платье. Это атлас, просто стрейчевая ткань, очень аккуратная. В основном предпочитают регистрироваться так. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

А как часто у вас с необычными нарядами приходится сталкиваться? Юлия Носач:

Были моменты, когда и черное платье заказывали. Если сейчас касаться необычного наряда, то я бы сказала, что это полностью прозрачное кружевное платье. Сегодня это самый необычный наряд, когда там видны коротенькие трусики-шортики, бюстгалтер. Последняя невеста была именно такая у меня, захотела полностью прозрачное платье. Вырез-лодочка и геометрическое кружево. Рассказываем, какие свадебные платья самые актуальные. Читайте здесь. Наталья Надольская:

Скажите, вы в любой одежде готовы принять на бракосочетание пару или есть какой-то дресс-код определенный при входе в ЗАГС? Юлия Виноградова, начальник ЗАГСа Первомайского района:

Нет, дресс-кода нет. Приходили к нам на регистрацию и в костюмах карнавальных. Конечно же, они уже подали заявление, они уже готовы прийти на регистрацию брака, мы готовимся к этому. Поэтому остановить их на пороге ЗАГСа мы не сможем.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Если к вам пришла невеста с нестандартной фигурой, готовы ли вы ей помочь? Работают ли в тандеме с вами стилисты, как вы подбираете такие наряды? Юлия Носач:

Всегда, конечно, когда невеста с нестандартной фигурой, мы шьем на заказ. Хотя в нашем салоне более 300 моделей, то есть мы можем подобрать на любую фигуру. Если невеста готова шить, то пожалуйста, мы это приветствуем. Юлия Крыницкая:

А если невесте нравится платье, но вы видите, что оно ей кардинально не подходит, вы будете отговаривать? Юлия Носач:

Я скажу.