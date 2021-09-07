Вырез-лодочка и геометрическое кружево. Рассказываем, какие свадебные платья самые актуальные

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Черное или полностью прозрачное? В свадебном салоне рассказали, какие необычные наряды у них покупали. Подробности здесь.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Расскажите, вот эти платья, которые вы к нам принесли. Они модные в этом году или это уже следующий сезон?