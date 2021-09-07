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Вырез-лодочка и геометрическое кружево. Рассказываем, какие свадебные платья самые актуальные

07 сентября 2021 13:28
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Черное или полностью прозрачное? В свадебном салоне рассказали, какие необычные наряды у них покупали. Подробности здесь.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Расскажите, вот эти платья, которые вы к нам принесли. Они модные в этом году или это уже следующий сезон?

Вырез-лодочка и геометрическое кружево. Рассказываем, какие свадебные платья самые актуальные-1

Юлия Носач, руководитель свадебного салона:
Я принесла просто четыре модели, которые концепцию отражают. В этом году очень модно глиттер, блесточки. Вот эти платья самые, на мой взгляд, пользующиеся спросом в этом году. Очень модно кружево. Не стандартных растительных форм, а что-то такое геометрическое, интересное. С металлическими поясами.

Юлия Крыницкая:
А ткань?

Вырез-лодочка и геометрическое кружево. Рассказываем, какие свадебные платья самые актуальные-4

Юлия Носач:
Ткань да, вот эта, про кружево геометрической формы. И еще рукава, конечно, фонарики разные пышные в этом году, вырезы-лодочки.

# Мода # общество # Юлия Крыницкая # Юлия Носач # Фотофакт

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