В Италии прокомментировали слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой касательно обрушения 3 ноября части исторического сооружения в Риме, пишет РИА Новости.

Российский дипломат после инцидента в Риме указала на вклад Италии в вопросе финансирования Киева, отметив бессмысленность трат денег налогоплательщиков, когда есть внутренние проблемы в стране.

По мнению итальянского политика и профессора Микеля Джерачи, Захарова изложила правдивую информацию даже излишне снисходительно. Важна в этом вопросе не только финансовая составляющая, но также продолжающаяся 3 года попытка «перезагрузить мозги» итальянцев, благодаря которой Италия может прийти к краху, сообщил Джерачи.

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