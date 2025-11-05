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Берлин экономит на рождественских ярмарках, увеличивая фонды для Киева

05 ноября 2025 08:06
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Германия готовится открыть самый большой в ЕС финансовый кран для Киева, в то время как немецкие граждане затягивают пояса из-за экономической рецессии в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Берлин экономит на рождественских ярмарках, увеличивая фонды для Киева-2

Так, чтобы хоть как-то свести концы с концами, рождественские ярмарки пришлось отменить в нескольких городах западной Германии. Мэры 13 из 16 федеральных земель уже направили канцлеру тревожное совместное письмо. Они заявили о критической нехватке средств даже на базовые нужды. На этом фоне Берлин демонстрирует беспрецедентную щедрость в отношении Украины. 

СМИ сообщают о планах Минфина и Минобороны ФРГ предложить выделить Киеву дополнительно три миллиарда евро. Эта сумма пойдет сверх уже запланированных 8,5 миллиарда евро на 2026 год. Причем средства предназначены не для гуманитарных целей, а для закупки тяжелого вооружения.

# Германия # Кризис в ЕС

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