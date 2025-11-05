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Шатдаун-2025 в США стал исторически рекордным по продолжительности

05 ноября 2025 08:21
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Шатдаун-2025 в США стал исторически рекордным по продолжительности-0

Шатдаун в США длится 35 дней, пишет ТАСС. Работа американского федерального правительства приостановлена на такой продолжительный промежуток времени впервые в истории государства.

В Штатах 1 октября стартовал новый финансовый год, при этом конгрессом не был согласован бюджет и правительство не смогло продолжить работу. В результате некоторые госучреждения, финансируемые конгрессом, перестали функционировать.

Ранее сенат Соединенных Штатов не смог одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства, было предпринято порядка 14 попыток.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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