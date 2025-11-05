Переобуть колёса авто необходимо до 1 декабря – как выбрать шины и что грозит за езду на летней резине?

Алина Трус, корреспондент:

К зиме нужно готовиться основательно, автолюбителям в том числе. Переобуть железного коня необходимо до 1 декабря, но из-за переменчивой погоды водители делают это гораздо раньше. Безопасность на дороге – превыше всего.

Дополнительный стимул не откладывать поездку на шиномонтаж – нововведение в Правилах дорожного движения. С 1 сентября всесезонные шины зимой под запретом. Без переобувки не обойтись. Тем более, что резина должна соответствовать особым критериям.