Переобуть колёса авто необходимо до 1 декабря – как выбрать шины и что грозит за езду на летней резине?
Алина Трус, корреспондент:
К зиме нужно готовиться основательно, автолюбителям в том числе. Переобуть железного коня необходимо до 1 декабря, но из-за переменчивой погоды водители делают это гораздо раньше. Безопасность на дороге – превыше всего.
Дополнительный стимул не откладывать поездку на шиномонтаж – нововведение в Правилах дорожного движения. С 1 сентября всесезонные шины зимой под запретом. Без переобувки не обойтись. Тем более, что резина должна соответствовать особым критериям.
Кирилл Буткевич, начальник отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска:
При участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах с одинаковым рисунком протектора на одной оси. Это требование не касается грузовых автомобилей свыше 3,5 тонны, а также автобусов свыше 5 тонн.
Кирилл Буткевич:
Зимние шины – это шины, на маркировке которых одновременно присутствуют два знака: знак горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри. И один из знаков – М+S, МNS, МS.
Андрей Дейкун, владелец шиномонтажа:
Если уже среднесуточная температура +5,+8, то уже спокойно можно ехать переобуваться. Сейчас автовладельцы стали относиться к этому лучше. Уже начинают где-то с середины октября ехать потихоньку, чтобы не стоять в очередях.
Выбор зимних шин зависит от условий эксплуатации. Для загородных, снежных, обледенелых дорог подойдет комплект шипованных шин. Для городских поездок – липучки. Чаще автолюбители выбирают второй вариант – он более оптимальный для очищенных дорог.
Кирилл Буткевич:
За участие в дорожном движении на летних или изношенных шинах зимой предусмотрена административная ответственность. Штраф – до 1 базовой величины, а при повторном в течение года – от 2 до 5 базовых величин.
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