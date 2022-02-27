Андрей Иванец о референдуме: подтверждаем наши традиционные ценности, национальные, общественные ценности

Новости Беларуси. Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом продолжает работу в Доме профсоюзов. Здесь аккумулируется информация от национальных наблюдателей, начиная с первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 февраля там собираются те, кто с первых дней важнейшей для Беларуси политической кампании включился в работу. Это руководители общественных объединений, наблюдатели, сенаторы, политологи, лидеры мнений. Предлагаем послушать, с каким настроением и мыслями они проводят этот день.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Каждый белорус должен был воспользоваться возможностью досрочного голосования, а если не было такой возможности, то, конечно, вместе с семьей прийти на участок для голосования и сделать выбор за будущее Беларуси. С одной стороны, подтверждаем наши традиционные ценности, национальные, общественные ценности. С другой стороны, мы подтверждаем, что те социальные гарантии, которые сегодня выполняет государство перед людьми, будут выполняться.
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