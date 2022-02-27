Александр Лукьянов: молодёжь активно принимает участие как в процессах выбора, так и в качестве наблюдателей

Новости Беларуси. Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом продолжает работу в Доме профсоюзов. Здесь аккумулируется информация от национальных наблюдателей, начиная с первого дня досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 февраля там собираются те, кто с первых дней важнейшей для Беларуси политической кампании включился в работу. Это руководители общественных объединений, наблюдатели, сенаторы, политологи, лидеры мнений. Предлагаем послушать, с каким настроением и мыслями они проводят этот день.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
БРСМ, наша небезразличная, неравнодушная молодежь активно принимает участие как в процессах выбора, так и в качестве наблюдателей, а также в качестве членов избирательных комиссий. Всего у нас более 5 145 молодых людей задействованы в качестве наблюдателей. Важно отметить, что здесь молодежь находит себя и в качестве волонтеров. Сегодня порядка 3 600 ребят будут задействованы на различных участках, чтобы обеспечить комфортные условия для волеизъявления наших граждан.
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