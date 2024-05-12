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Мысливец: госсимволы нашей страны выражают прошлое и настоящее, объединяют людей

12 мая 2024 07:59
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68 % белорусов рассматривают государственные символы нашей страны – флаг, герб, а также гимн – в качестве главных определяющих знаков белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это почти две трети населения. Об этом свидетельствуют данные опроса Института социологии НАН.

Мысливец: госсимволы нашей страны выражают прошлое и настоящее, объединяют людей-1

Как отмечают исследователи, этот вопрос изучают на протяжении нескольких лет. И если раньше госсимволы население воспринимало наравне с традиционными (такими как василек, аист или зубр), то в 2024 году государственную символику белорусы отмечали как более значимую. Особенно это характерно для старшего поколения. Тогда как молодежь тяготеет к традиционным символам. Впрочем, как отмечают эксперты, разница остается незначительной. Усиление позиций госсимволов можно рассматривать как один из ключевых результатов активной государственной политики патриотического воспитания.

Мысливец: госсимволы нашей страны выражают прошлое и настоящее, объединяют людей-4

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Государственные символы нашей страны выражают и прошлое, и настоящее, объединяют людей, а на сегодняшний день фактор консолидации общества представляется весьма важным. Для нас актуальна проблема сохранения нашего суверенитета, укрепления нашей государственности, защиты национальной безопасности. И государственная символика то, что действительно нас объединяет, подчеркивает нашу связь с прошлым, говорит о нашей настроенности на то будущее, которое мы сами создаем.

Понимание роли государственных символов значительно возросло после 2020 года, когда самоидентичность современных белорусов намеренно пытались подменить. Не получилось. Ведь, как отмечают исследователи, наше сознание консервативно и укрепляется в нем только то, что прошло проверку временем.

Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна.

# Государственная политика # общество # Николай Мысливец

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