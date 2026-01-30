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Новости по тегу #Александр Иваненко

В Минске прошёл финальный отбор заявок на конкурс молодёжных инициатив
30 января 2026 06:46

В Минске прошёл финальный отбор заявок на конкурс молодёжных инициатив

В Минском городском технопарке прошёл республиканский молодёжный медиафорум
05 сентября 2025 07:20

В Минском городском технопарке прошёл республиканский молодёжный медиафорум

Важно прийти и отдать свой голос – в БРСМ рассказали о вовлечённости молодёжи в электоральную кампанию
26 января 2025 12:17

Важно прийти и отдать свой голос – в БРСМ рассказали о вовлечённости молодёжи в электоральную кампанию

На онлайн-платформу «Народная пятилетка» от белорусов поступило свыше 1,8 тыс. уникальных предложений
11 декабря 2024 13:35

На онлайн-платформу «Народная пятилетка» от белорусов поступило свыше 1,8 тыс. уникальных предложений

БРСМ и Молодёжный парламент запустили проект «Молодёжный сход». Узнали у организаторов о его уникальности
17 мая 2024 14:27

БРСМ и Молодёжный парламент запустили проект «Молодёжный сход». Узнали у организаторов о его уникальности

«Чувство принадлежности к народу». Беларусь отмечает День госсимволов. Что для нас значит этот день?
12 мая 2024 09:42

«Чувство принадлежности к народу». Беларусь отмечает День госсимволов. Что для нас значит этот день?

Более 30 человек пострадали от «воровок на доверии» с начала года в Могилевской области
24 августа 2014 13:06

Более 30 человек пострадали от «воровок на доверии» с начала года в Могилевской области

Хоккейная команда президента встретилась с ледовой дружиной Брестской области в рамках VII республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд
01 февраля 2014 17:33

Хоккейная команда президента встретилась с ледовой дружиной Брестской области в рамках VII республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд