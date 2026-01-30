Новости по тегу #Александр Иваненко

Лучшие из них получат государственное финансирование для реализации. Это позволит авторам воплотить свои идеи в жизнь и создать новые точки притяжения и возможности для молодежи по всей стране.
В рамках теоретической части обсуждали скрытые возможности мессенджеров, создание подкастов и специфику подготовки текстов для социальных платформ.
«Белорусским республиканским союзом молодежи проводится такая акция «Твой голос первый» для впервые голосующих. Их в стране 88 тысяч всего. И на вечер 25 января почти 60 тысяч впервые голосующих».
Больше всего идей и мнений поступило по поводу работы ЖКХ, здравоохранения, образования и жизни на селе. Показательно, что порядка 45 % всех предложений исходит от молодежи.
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