Клишевич: наша госсимволика олицетворяет жизнь и судьбы миллионов белорусов, она нас объединяет

Сегодня мы в едином патриотическом порыве отдаем дань уважения неотъемлемым атрибутам нашей независимости: нашим государственным символам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит напомнить: основу такого новшества заложил глава государства в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Все три символа объединяют нас в самые важные моменты в судьбе Отечества: от праздников до спортивных побед. А самое главное – скрепляют национальное согласие.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша государственная символика – это одновременно наши национальные символы. Они олицетворяют жизнь и судьбы миллионов белорусов, наших с вами прадедушек и прабабушек и, конечно же, нас это объединяет. Объединяет в общем порыве строительства суверенной, независимой, сильной Беларуси, продолжение того дела, которое начинали наши предки. Поэтому, конечно, олицетворяя наши традиции, нашу культуру, эти символы сегодня объединяют нас в борьбе за будущее нашей Беларуси.