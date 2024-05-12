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Клишевич: наша госсимволика олицетворяет жизнь и судьбы миллионов белорусов, она нас объединяет

12 мая 2024 08:59
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Сегодня мы в едином патриотическом порыве отдаем дань уважения неотъемлемым атрибутам нашей независимости: нашим государственным символам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит напомнить: основу такого новшества заложил глава государства в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Все три символа объединяют нас в самые важные моменты в судьбе Отечества: от праздников до спортивных побед. А самое главное – скрепляют национальное согласие.

Клишевич: наша госсимволика олицетворяет жизнь и судьбы миллионов белорусов, она нас объединяет-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша государственная символика – это одновременно наши национальные символы. Они олицетворяют жизнь и судьбы миллионов белорусов, наших с вами прадедушек и прабабушек и, конечно же, нас это объединяет. Объединяет в общем порыве строительства суверенной, независимой, сильной Беларуси, продолжение того дела, которое начинали наши предки. Поэтому, конечно, олицетворяя наши традиции, нашу культуру, эти символы сегодня объединяют нас в борьбе за будущее нашей Беларуси.

Клишевич: наша госсимволика олицетворяет жизнь и судьбы миллионов белорусов, она нас объединяет-4

Александр Лукашенко: «Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство» – подробности.

 

# Государственная политика # общество # Сергей Клишевич

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