Новый прогулочный катамаран запустили для туристов в Мядельском крае

Судно вмещает до 12 пассажиров и оборудовано закрытой каютой и открытой палубой – так прогулка будет комфортной при любой погоде. Маршрут экскурсии проложен вдоль живописного пляжа. За час отдыхающие смогут полюбоваться водной гладью и прибрежными пейзажами.

Борис Косяк, ведущий инженер садово-паркового хозяйства санатория:

Наше судно позволяет как в хорошую погоду, в солнечную, размещаться здесь с комфортом, так и в дождливую, в ветреную. Единственное исключение, когда мы не выходим в плавание, – это большие волны. Неожиданно появился большой спрос. Мы даже не успеваем всех катать.

Было установлено у нас расписание с интервалом два часа, то есть в 10, 12, 14 и так далее. Но приходилось выходить даже, несмотря на расписание, через час. Только прибывал наш катамаран, так и выплывал дальше в плавание.