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Новый прогулочный катамаран запустили для туристов в Мядельском крае

13 июля 2026 07:50
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В Мядельском крае появился новый вариант досуга для туристов – прогулочный катамаран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно вмещает до 12 пассажиров и оборудовано закрытой каютой и открытой палубой – так прогулка будет комфортной при любой погоде. Маршрут экскурсии проложен вдоль живописного пляжа. За час отдыхающие смогут полюбоваться водной гладью и прибрежными пейзажами.

Новый прогулочный катамаран запустили для туристов в Мядельском крае-2

Борис Косяк, ведущий инженер садово-паркового хозяйства санатория:
Наше судно позволяет как в хорошую погоду, в солнечную, размещаться здесь с комфортом, так и в дождливую, в ветреную. Единственное исключение, когда мы не выходим в плавание, – это большие волны. Неожиданно появился большой спрос. Мы даже не успеваем всех катать. 

Было установлено у нас расписание с интервалом два часа, то есть в 10, 12, 14 и так далее. Но приходилось выходить даже, несмотря на расписание, через час. Только прибывал наш катамаран, так и выплывал дальше в плавание. 

Катамаран будет ходить все лето. Билеты реализуют в кассе на смотровой вышке.

# Туризм # Отдых

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