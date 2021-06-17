Депутат о поправках в законы Беларуси: «Чтобы народ нашей страны был более защищённым»

Евгений Зайцев, член Постоянной комиссии по национальной безопасности, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня время требует того, чтобы мы были готовы адекватно реагировать на все риски, вызовы, угрозы нашей национальной безопасности. Эти изменения для того, чтобы народ нашей страны был более защищенным, чувствовал себя уверенно.

Иван Кубраков: военное положение будет вводиться в том случае, если решить вопросы по наведению порядка другим способом будет невозможно