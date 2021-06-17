Депутат о поправках в законы Беларуси: «Чтобы народ нашей страны был более защищённым»
Новости Беларуси. Мир, спокойствие и безопасность – важнейшее достояния белорусского общества. Такими словами 17 июня начали очередное заседание в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутаты в первом чтении поддержали поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя.
Евгений Зайцев, член Постоянной комиссии по национальной безопасности, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня время требует того, чтобы мы были готовы адекватно реагировать на все риски, вызовы, угрозы нашей национальной безопасности. Эти изменения для того, чтобы народ нашей страны был более защищенным, чувствовал себя уверенно.
Иван Кубраков: военное положение будет вводиться в том случае, если решить вопросы по наведению порядка другим способом будет невозможно
Сегодня в повестке 9 законопроектов. Среди них исполнение бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты, изменения в работе судебно-экспертной деятельности и охраны водных ресурсов, а также ратификация Рамочных соглашений с Фондом международного развития ОПЕК.